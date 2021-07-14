عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات لـ متهمة بالاتجار في الحشيش بالقليوبية

محاكمة
محاكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشار عادل على ماهر والمستشار ناجي نصر هلال نصر والمستشار خالد على إبراهيم وحضور ممثل النيابة مصطفي عبد المنعم غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمتهمة "ن ز ف" 38 سنة صاحبة كافيتريا بطوخ لاتجارها بمخدر الحشيش.


وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمة أحرزت وبقصد الاتجار مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وضبط بحوزتها كمية كبيرة بمقر عملها بكافتيريا تملكها المتهمة بمنطقة كفر علوان التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ.

 

أقرا أيضا:
تحقيقات واقعة قتل طفل الخانكة: المتهمين اخفوا الجثة في ثلاجة
 

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تمكنت من ضبط "ن ز ف"، 38 سنة صاحبة كافيتريا بطوخ لاتجارها بمخدر الحشيش، حيث وردت معلومات سرية لمأمور مركز شرطة طوخ تفيد قيام المتهمة بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش" على المترددين عليها بالكافيتريا التى تملكها بمنطقة كفر علوان دائرة المركز.
 

على الفور جرى ضبط المتهمة بواسطة الأكمنة المعدة لها، وبعرضها على النيابة أمرت بحبسها احتياطيا، إرسال عينة من المواد المضبوطة للمعمل الجنائى لتحليلها، إلى أن تم إحالتها للمحاكمة بمحكمة جنايات بنها، والتى أصدرت حكمها السابق.
 

القليوبية طوخ النيابة العامة مدير أمن القليوبية مركز مدينة طوخ

موضوعات متعلقة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في القليوبية

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في القليوبية

انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا ببنها فى القليوبية

ضبط المتهم بالاعتداء جنسيا على طفل معاق بالخانكة فى القليوبية

ترشيحاتنا

احذر تجاوز هذه المدة بعد الحجز على بضاعتك بالجمارك.. لا يُقبل بالتظلم

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. التموين تعلن عن الأسعار النهائية للحوم.. فيديو

بعد تحذير الحكومة.. حبس عام وغرامة 4000 جنيه لتقديم الشيشة بالمقاهي في العيد

بيان مهم من وزارة النقل بشأن الفيديوهات المتداولة عن السكة الحديد

أم بلا قلب.. عزة مصطفي توجة رسالة قوية لسيدة تعذب أطفالها

تحول بعضها إلى تحف فنية.. شاهد أغرب 5 سيارات في التاريخ .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يشدد على حظر تقديم الشيش في المقاهي

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

تغريم سما المصري 100 ألف جنيه فى سب وقذف مرتضى منصور

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

فيديو

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تحرش وطرد من التدريبات..عمرو وردة.. سجل حافل بالأزمات.. فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

د.فتحي حسين يكتب: وداعًا أم الأبطال.. وخزينة أسرار «السادات» 

أمل مصطفى تكتب: مُتصْنَعُ الوُّدِّ تَفْضَحُهُ الشَّدَائِدِ !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ