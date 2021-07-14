نيابة الفيوم تطلب تحريات المباحث للوصول الى المتهمين بـ تجميع 20 حمار

قررت نيابة بندر الفيوم ، تشكيل لجنة من الادارة البيطرية بالفيوم لفحص 20 حمارا المضبوطة لبيان النافق منها والتخلص بالطريقة الصحية ، وكذلك الكشف البيطرى على باقى الحمير وتقديم الرعاية الطبية لهم مع بيان الطريقة المثلى للتصرف فيها .



كما قررت النيابة عمل تحريات مباحث التموين حول الواقعة وظروفها وصولا الى مرتكبيها ، موضحا بها قصد المتهم من تجميع تلك الحمير والاستعلام على وجه رسمى لبيانات مالك السيارة الى كانت تقل الحمير .

كان ضباط مباحث التموين،بمديرية أمن الفيوم، قد تمكنوا من ضبط شخصان وسائق سيارة ربع نقل، وبحوزتهم 20 حمار كامل بإجمالي 1500 كجم لحوم حمير محملة علي سيارة ربع نقل متجهه من مركز سنورس طريق القاهرة.



كان اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطار من العميد تامر حسين، رئيس مباحث التموين بمديرية الأمن، ضبط 20 حمار كامل بإجمالي 1500 كجم لحوم حمير محملة علي سيارة ربع نقل متجهه من سنورس طريق القاهرة.



كانت إدارة تموين سنورس التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالإشتراك مع الطب البيطري بسنورس، قد تمكنت من ضبط 20 حمار كامل بإجمالي 1500كجم لحوم حمير محمله علي سيارة ربع نقل متجهه من سنورس طريق القاهرة .



فقد تمكنت حملة برئاسة المهندس هشام سعيد مدير إدارة تموين سنورس،"حماده نبيه"رئيس الرقابة، وعضوية المفتشون "اسامه صديق"،"رمضان الهواري" بالإشتراك مع الطب البيطري الدكتور ممدوح السيد، من ضبط اليوم 20 حمار كامل بإجمالي 1500 كجم لحوم حمير محمله علي سيارة ربع نقل متجهه من سنورس طريق القاهره تمهيدا لبيعها للمطاعم ومصانع اللحوم، وذلك بالإشتراك مع الطب البيطري بسنورس، وتم إعداد تقرير بيطري بعدم صلاحيتها وحظر ذبحها .



وتم التحفظ علي السيارة رقم (ف ب أ 5894) والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم ( 10853) لسنه 2021 إدارى سنورس، ضد صاحب وسائق السيارة الساعة الثانية صباحا، وتم جاري العرض علي النيابة .