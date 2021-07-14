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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خطة الصحة لعلاج مرضى ضمور العضلات و الخط الساخن 106

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تخصيص ٢٤ عيادة على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي في مصر وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

خطة وزارة الصحة لعلاج مرضى ضمور العضلات 

 

وأضافت الوزيرة، أن تلك العيادات سوف تستقبل الأطفال من جميع الأعمار لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.

والعيادات شملت عيادتي (مدينة نصر وناصر بالقاهرة، عيادة الهرم بالجيزة، عيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، عيادة سموحة بالإسكندرية، عيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، عيادة مبرة طنطا بالغربية، العيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، عيادة ناصر بالدقهلية، عيادة المركز النفسي بكفر الشيخ، عيادة الطلبة بشطا بدمياط، عيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، العيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، عيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، عيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، عيادة السلام ببني سويف، عيادة المبرة الشاملة بالمنيا، عيادة سيدي جلال بأسيوط، عيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، عيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، عيادة طلاب مدارس بأسوان، عيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، عيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء).

وأضافت وزيرة الصحة، أنه سيتم البدء في علاج المصابين بمرض ضمور العضلات بواقع 10 حالات من أصل 32 حالة بمعهد ناصر ومستشفي عين شمس.

وأفادت أنه تم تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج من خلال 3 مراكز تم تخصيصهم لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.

 

وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

 

و أعلن مصدر طبي، انه تم ‏حقن طفلين  مصريين، مصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي الطفل. 

علاج ضمور العضلات 


أكد المصدر في تصريحات لصدي البلد، أنه تم الحقن بعقار zolgensma والذي يؤخذ لمره واحده فقط.

علاج ضمور العضلات 

وأضاف، ان الطفل،" آ. ك" تم حقنه بمستشفي جامعه عين شمس، بالدواء الأعلى سعراً في العالم، والذي تبلغ قيمته 34 مليون جنيه .

 

 

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهدت توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "نوفارتس" للأدوية، في إطار وضع استراتيجية قومية لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات في مصر، والذي يعد من أغلى أنواع العلاج في العالم.

وإجمالى المصابين بمرض ضمور العضلات المسجلين 204 حالات، يوجد منهم تحت سن السنتين 57 حالة، والحالات التي يمكن علاجها فورا 32 حالة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان، أن العقار المستخدم في علاج حالات ضمور العضلات مرتفع التكاليف، وسيتم توفيره للعلاج فى مصر كدواء، على أن يتوفر من خلال الهيئات العلاجية، التى تقدم خدمات طبية للمريض.

 

وكشفت هيئة الدواء المصرية، عن تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرى يستخدم فى علاج ضمور العضلات، وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الدواء سوف يساهم فى تقليل معاناة المرضى، وكذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق

الصحة عقار مواطن العلاج الدواء

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