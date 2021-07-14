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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد عراقي يصل سوريا لبحث قضايا المياه وسبل التعاون

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نقلت وكالة الأنباء السورية سانا؛ عن وزير الموارد المائية العراقي المهندس مهدي رشيد الحمداني بأن العمل على تعزيز التعاون بين سوريا والعراق في مجالات المياه والطاقات المائية والوصول إلى توحيد المواقف لاستحصال الحقوق المائية للبلدين.


وفي تصريح لـ سانا عقب وصوله والوفد المرافق له مساء اليوم إلى مطار دمشق الدولي في زيارة إلى سوريا تستمر إلى السبت القادم أوضح الوزير الحمداني أن الزيارة تأتي لإكمال المباحثات والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه والطاقات المائية.

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وعبر الوزير العراقي عن أمله بالوصول إلى نتائج إيجابية في هذه الزيارة من خلال التعاون المشترك بين البلدين والوصول إلى توحيد المواقف لاستحصال الحقوق المائية لسوريا والعراق.


وفي تصريح مماثل أكد وزير الموارد المائية السوري  الدكتور  تمام رعد أهمية التعاون بين سوريا ودول الجوار في القطاع المائي وتقاسم الضرر الناتج عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على المنطقة بشكل كامل.


وبين  رعد أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنسيق الجهود ومتابعة الإجراءات والمواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع سابق خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه في مارس الماضي وتفعيل عمل اللجان المشتركة وتوحيد الجهود للحصول على الحصة العادلة من المياه بين سورية والعراق ودول الجوار في المنطقة بشكل كامل.


وضم الوفد المرافق للوزير العراقي عدداً من المديرين والفنيين في وزارة الموارد المائية العراقية وكان في استقبالهم القائم بالأعمال في السفارة العراقية ياسين شريف وأعضاء من البعثة الدبلوماسية في السفارة

العراق سوريا التغيرات المناخية مطار دمشق الدولي وزير الموارد المائية سفارة العراق

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