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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بشكل مباشر.. محافظ الفيوم: مشروع خاص بتحويل مخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة

أحمد الأنصاري، محافظ
أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم

قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تحتوي على جزء كبير من المحميات الطبيعية، ولهذا كان من الضروري أن يكون هناك تنسيق بين وزارة البيئة والمحافظة للحفاظ على هذه المحميات.
 

وأضاف “الأنصاري” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحقيقة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز"، أن المحافظة تحتوي على مشروع خاص بتحويل مخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة بشكل مباشر، متابعا: هذا المشروع يعد الاول من نوعه في مصر.
 

ولفت محافظ الفيوم إلى أن المشروع يتعامل مع كافة أنواع المخلفات، ما عدا الزجاج والحديد والمعادن، مسترسلا: النموذج لا يعتمد على نظام حرق المخلفات بل يعتمد على تفاعلات يتم من خلالها توليد الطاقة.
 

وتابع: المشروع يقدم منتجين احدهما طاقة كهربائية و أيضا سماد عضوي عالي الكربون، موضحا ان سبب اختيار محافظة الفيوم لإنشاء هذا المشروع والنموذج هو تميز الفيوم بطابعها الريفي.
 

وأوضح ان المشروع يحقق دخلا لأصحاب الاراضي الزراعية، منوها إلى أن المحافظة تستهدف إنتاج محطات أكبر ومشاريع أكثر.
 

وشدد على أن المشروع لا يتسبب في حدوث انبعاثات أو تلوثات، منوها إلى أن الدولة مهتمة للغاية بتطوير بحيرة قارون وتطهيرها بشكل واضح.


كما استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، وذلك استكمالاً لرؤية وزارة البيئة في التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادى وما تم فى محافظة الفيوم من تطوير فى البنية التحتية للمخلفات وافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي بالمحافظة وذلك لأول مرة فى مصر ، والذي يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد ، وكذلك فى ظل ما تشهده محمية وادى الريان من تطوير فى البنية التحتية بها والذى يراعى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار مما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وممثلين عن وزارات الرى والتجارة الصناعة والزراعة والإسكان ، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

وشهد الاجتماع عقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بعدد من الموضوعات المختلفة وفى مقدمتها المخلفات الصلبة وسبل إعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون والترويج للمحميات والسياحة البيئية، إضافة إلى بحث سبل تنفيذ مشروعات صغيرة بالمحافظة، وذلك بالمركز الثقافى البيئى “بيت القاهرة”.

 

محافظ الفيوم أحمد الانصاري محافظة الفيوم وزارة البيئة مخلفات البلدية الصلبة اخبار التوك شو

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