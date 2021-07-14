أسامة الأزهري يرد على إدعاءات مفتي إثيوبيا بشأن مياه النيل |شاهد

رد الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية علي إدعاءات مفتي إثيوبيا بشأن مياه النيل قائلا "مصر والسودان يقودان معركة مياه النيل على جبهات متعددة ، وأن ما تقوم به إثيوبيا من عدوان صارخ على حق مصر والسودان لا يتوقف عند الإجراء الظالم بإقامة سد النهضة والاستئثار بمياه النيل .



وأضاف أسامة الأزهري خلال لقائه في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة " دى ام سى " ، أن إثيوبيا تقوم بشن العدوان على مصر على المستوى الإجرائي في إجراءات السد وعلى المستوى الدبلوماسي بمغالطات شهدها العالم أثناء جلسة مجلس الأمن .



وأوضح الأزهري ، أن إثيوبيا تقوم بعمل مستوى آخر من الحرب على مصر متمثلة في البيانات الصادرة عن مفتي إثيوبيا ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في إثيوبيا .

وتابع : أن بيان المفتي الإثيوبي جاء مشحونا بمغالطات دينية مذهلة وفي غاية الغرابة أولها التلاعب وعدم السداد في بيان مفتي إثيوبيا مؤكدا أن المفتي لا يحاول مخاطبة الداخل الإثيوبي ولكنه يحاول أن يوصل رسالة للشعوب العربية ليستقطب أكبر قدر ممكن من الشعوب العربية إلى صفه .

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قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن منظومة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير تعد قصة نجاح مصري وإبداع مصري عجيب.



ونوه الأزهري، أن مؤسسة مصر الخير تنفذ سنة الأضحية بإقامة شعائر الدين بطريقة مؤسسية تنشر العمران وتشغل الأيدي العاملة وتطعم الفقير وتحقق الاقتداء بالهدي النبوي الشريف.



وأكد الأزهري، أن هذا يهدف إلى إغاثة القرى الأكثر فقرا وتشغيل الأيدي العاملة، موضحا أن كل هذه المنافع تندرج تحت قوله تعالي، بسم الله الرحمن الرحيم: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير".



وشرح الازهري، تفاصيل شراء صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير الذي يستهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، قائلا: "يقوم المتبرع بشراء صك الأضحية والذي يزن 27 كيلو جرام من اللحوم البلدي من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه بإرسال هذا المبلغ على حساب المؤسسة 100100 أو من خلال الخط الساخن 16140، ثم يحصل من خلاله المضحي على 9 كيلو جرام من اللحوم، في حين يحصل المستحقين على 18 كيلو جرام يتم توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات".