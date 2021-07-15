تسبب فى وفاة شقيق رامى صبري .. خطة محكمة لإنقاذ الشباب من الإدمان .. علامات مبكرة تساعد فى اكتشاف الكارثة بسرعة .. و نصائح تجعل الشباب يتجاوب مع العلاج

تغيير الأصحاب والعادات من علامات الإدمان

إهمال الهوايات والأهداف من علامات الإدمان المبكرة

تهدئة الخوف من أعراض الانسحاب يشجع المدمن للعلاج

تعرض المطرب رامي صبري لحالة شديدة من الحزن بسبب وفاة شقيقه الفنان كريم صبري بسبب الإدمان، حيث تم نقله لأحد مراكز علاج الإدمان إلا أن الشاب هرب منه وعثر عليه غارقا فى ترعة المريوطية بالبدرشين وتم إبلاغ غرفة النجدة وإعلام أهله بالواقعة.

ولكى نتجنب تكرار هذه الحوادث الأليمة يجب على الأهل وأولياء الأمور اكتشاف علامات الإدمان المبكرة للتمكن من إنقاذ ضحايا المخدرات حيث أن العلاج فى المراحل الأولية يكن أبسط وأسهل من المراحل المتأخرة، والأهم هو كيفية مساعدة الأهل والأصدقاء بإقناع الأشخاص ضحايا الإدمان بالذهاب للمراكز العلاجية المتخصصة فى محاربة الإدمان حتى يظل متواجدا بداخلها والتعافى من المرض.



نكشف لكم علامات الإدمان المبكرة للتمكن من إنقاذ الشخص المصاب بسرعة، وذلك وفقا لما جاء في موقع “webmd”.

الإصابة باهتزاز أو رعشة أو تلعثم في الكلام

يلعب الإدمان دور في تغيير في الروتين اليومي

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية واهمال المظهر الخارجي للفرد

الاحتياج إلى المال بشكل غير عادي للإنفاق على المخدرات

تغيير الأصحاب الأصدقاء والأنشطة الترفيهية

إهمال الأشياء التى يهتم بها وكان يضعها فى أولوياته.

حدوث تغيرات في الشخصية والسلوك مثل نقص الحافز والتهيج والانفعالات غير المبررة.

المعاناة من احتقان العيون بالدم بسبب الإدمان

نزول نزيف متكرر من الأنف

إقناع المدمن بالعلاج

ونرصد أهم الخطوات التى تساعدك فى إقناع من تحب على البدء فى تلقي علاج الإدمان ، وذلك وفقا لما جاء بموقع “midwestrecoverycenters ” .



استشر طبيب أو أخصائي الإدمان



ابدأ بمقابلة طبيب أو أخصائي الإدمان للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع من تحب، ويمكنهم توفير الموارد التعليمية وخيارات العلاج والنصائح حول أفضل طريقة للتحدث مع من تحب، وكلما زادت معرفتك وفهمك لإدمان الشخص المقرب لك، زادت احتمالية إجراء محادثة مثمرة.

محادثة صادقة مع المدمن



قم بتحديد وقت للتحدث بصراحة مع من تحب عندما يكون متيقظًا واعرف هدفك من الحديث مسبقا و كن هادئًا ولا تصدر أحكامًا ولا تكن تصادميا ولا تستخدم كلمة "مدمن" نهائيا، واشرح ما تشعره عندما يظهر سلوكيات إدمانية معينة ولكن دون توجيه اتهامات، وأعط أمثلة محددة عن كيف أوقعوا الضرر بأنفسهم أو بالآخرين واطلب منهم الموافقة على طلب العلاج.

اطلب منه أن يحضر اجتماع مجموعة دعم أو مقابلة شخص حددته كمورد مفيد، وإذا استمروا في المقاومة، فأنت على الأقل فتحت الباب للتواصل، حاول مرة أخرى في وقت لاحق.

قم بالتدخل



وهو اجتماع مخطط له مسبقًا حيث يتحدث أفراد العائلة والأصدقاء وغالباً أحد رجال الدين أو أخصائي نفسي محترف أو أخصائي علاج الإدمان إلى شخص مدمن حول خطورة تعاطي المخدرات بأسلوب مناسب لشخصيته وطريقة تفكيره لتتمكن من إقناعهم.

خطط وقت ومكان اللقاء عندما يكون الشخص المدمن رصينًا ولا يستعجل أحدا، وقرر مسبقًا ما سيقوله كل شخص، وحدد أمثلة محددة لكيفية تسبب السلوك الإدماني في حدوث ضرر ووضع خطة علاج محددة.

اشرح خيارات العلاج



من الضروري توفير خيارات علاج محددة للشخص ضحية الإدمان، تحدث إلى متخصصي الإدمان حول مجموعة خيارات العلاج المتاحة ، بما في ذلك إعادة التأهيل للمرضى المقيمين بداخل المركز التأهيلي مقابل إعادة التأهيل لضحايا الإدمان المتواجدين خارج المراكز العلاجية.

قم بتحديد أفضل خيار علاج يناسب وضع الشخص ضحية الإدمان العزيز عليك مع مراعاة المسائل المالية والتأمينية.

حضور مجموعة دعم



حتى إذا لم يكن الشخص العزيز عليك مستعدًا للدخول إلى منشأة علاجية، فإن الحضور في مجموعة الدعم والاستشارة الفردية أو الجماعية هي مكان ممتاز للبدء فى التعافى من الإدمان بشكل لطيف دون ضغط على الشخص، ويمكن الخضوع لهذا النوع من العلاج باستخدام الانترنت والمجموعات المخصصة لذلك على صفحات التواصل الاجتماعى فى الأماكن الموثوقة.

مجموعات دعم الأسرة والاستشارة



هناك بعض المجموعات تساعد افراد الأسرة على كيفية التعامل مع الشباب والمراهقين الذين يتعاطون المخدرات ، وتوجد بعض هذه المجموعات أيضا على شبكة الانترنت .

تهدئة الخوف من أعراض الانسحاب



يقاوم الإنسان فى كثير من الأحيان العلاج من الإدمان بسبب الخوف من عملية انسحاب المخدرات من الجسم ويجب أن تقوم بطمأنة الشخص من خلال إشراف خبراء متخصصين مشهود لهم بالثقة والمهارة على العلاج ، ولكن قد تشمل الأدوية الموصوفة لإدارة أي آثار جانبية غير مريحة.

ضع حدودا وتمسك بها



احرص أثناء محادثتك أو تدخلك الفردي مع الشخص المدمن، اشرح له ما ستفعله أو لن تفعله فيما يتعلق بالسلوك الإدماني المستقبلي دون تخويف .

اجعله يتحمل المسئولية



صمم على أن يتحمل الشخص العزيز عليك مسؤولية أفعاله فمثلا لا تقم بتغطية السلوك الإدماني بأي طريقة أخرى فيمكنك أن تكون داعمًا دون اختلاق أعذار للشخص المدمن بسبب حبك له .