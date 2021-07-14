أخبار التوك شو|أهمية البلازما والأمراض التي تعالجها؟.. ذكرى وفاة أسمهان تفجر لغزا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:

أم بلا قلب.. عزة مصطفي توجة رسالة قوية لسيدة تعذب أطفالها

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على فيديو متداول لأم تعذب أبناءها، نكاية في والدهم.

أحمد موسى: قرار الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من الخراب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قرار الإصلاح الاقتصادي أنقذ مصر من الخراب، وكانت له نتائج إيجابية ندركها بمرور الوقت.

ما هي أهمية البلازما ونوعية الأمراض التي تعالجها؟.. تفاصيل

قالت الدكتورة أمنية محمود مدير وحدة المتابعة بالمشروع القومي لتجميع البلازما، إن البلازما تعتبر سائل الدم الذي يتكون من خلايا الدم الحمراء و البيضاء والأجسام المضادة والبروتينات .



80 مليارًا سنويا| لسبب خطير يتكرر ارتفاع أسعار السجائر .. فيديو

قال عصام المغازي مدير مرصد مصر لمكافحة التبغ، إن مكافحة التدخين لها وسائل كثيرة ومنها الرفع المتكرر لأسعار السجائر، مضيفا:" ثبت بالتجربة أن ارتفاع أسعار السجائر يؤدي لانخفاض استهلاك السجائر لدى طبقات محددة ".

إبراهيم عيسى: استعادة مصر لقوتها الإقليمية يزعج القوى الكبرى ويحفزها ضدنا.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم التفت إلى أن مصر تستعيد قوتها الإقليمية، والعالم كله أصبح الآن معترفا بدور مصر في القُطر والإقليم، من تدخل مصر ودورها في ملف العراق والأردن وإعمار العراق، مشيرًا إلى أن صعود قوة مصر الإقليمية؛ حفَّز بعض القوى العالمية ضدنا، وأزعج القوى الكبرى.

مستشار الرئيس للصحة: تخطينا الموجة الثالثة ومتحورات كورونا طبيعية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن تحور الفيروسات ظاهرة طبيعية تحدث مع كل أنواع الفيروسات، مضيفا "فيروس كورونا يعتبر وباء عالميا وبالتالي هناك متابعة دقيقة لأي تحورات تحدث في فيروس كورونا ".

هل تستمر متحورات كورونا ؟ الصحة العالمية تجيب

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية ، أن متحور " دلتا " من فيروس كورونا خلال اشهر بسيطة أصاب اكثر من 105 دولة حتي الأن ، مؤكدا أن بعض تحورات فيروس كورونا تم تصنيفها من قبل الصحة العالمية من قبل .

دول ما صدقوا| وزيرة الهجرة توضح أهمية المبادرة الرئاسية إحياء الجذور.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" قُدمت من الوزراة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف لتسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، وترسيخ العلاقات التاريخية بين مصر واليونان وقبرص.



ارتفاع أسعار السجائر.. الشرقية للدخان توضح

قال هاني أمان المدير التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، إننا لا نشجع على التدخين ولا نقوم بأي أنشطة دعائية للسجائر، مضيفا:" ضرائب السجائر تتجه إلى خزينة الدولة".



أحمد عز: فيلم العارف نتاج جهود لمدة عامين وتأجل بسبب كورونا

قال الفنان أحمد عز، إن فيلم العارف نتاج جهود وعمل مستمرة لمدة عامين، مضيفا أن الفيلم تأجل عرضه بسبب فيروس كورونا.



في ذكرى رحيلها.. شبهة جنائية وحادث مدبر.. لغز وفاة أسمهان| تفاصيل



قال عادل السيد مؤسس ورئيس جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش، تعليقا على الذكرى الـ 77 لوفاة الفنانة أسمهان، إن وفاة أسمهان كان بها شبهة جنائية وكانت بفعل فاعل ولم تكن وفاتها طبيعية .