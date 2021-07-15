استشاري مناعة: لقاحات كورونا تحمي من التحورات الجديدة

قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشاري البكتريا والمناعة بجامعة القاهرة، إن الصحة العالمية وصفت المتحور الجديد لامبدا بأنه شديد الاهمية.

وأضاف نهلة عبد الوهاب في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" متحور لامبدا يتسبب في معدلات انتشار كبير لـ فيروس كورونا خاصة في امريكا اللاتينية ".

وتابعت نهلة عبد الوهاب " لقاحات كورونا المتواجدة حاليا تحمي من تحورات كورونا ولكن من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة ".

تحذير الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من متحور جديد لفيروس كورونا "كوفيد-19" والذي يعتبر أشد شراسة ويطلق عليه اسم "لامبدا".

ويشكل متحور "لامبدا" حوالي 70% من الإصابات بفيروس كورونا في كل من تشيلي والأرجنتين في قارة أميركا اللاتينية على مدار الأسابيع الأخيرة.

وبحسب كاريسا إتيان، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية فإن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن هذا المتحور تشير إلى خطورته العالية، خاصة من حيث سرعة سريانه وقدرته على مقاومة المناعة الناشئة عن اللقاحات والتعافي من الوباء.



وتابعت المسئولة في الصحة العالمية "ما زلنا لا نملك البيانات الكافية لتحديد مدى خطورة هذه الطفرة ومواصفاتها النهائية.. لكن المؤشرات العلمية التي تجمعت حتى الآن لدى الخبراء لا تبعث على التفاؤل."

واكتشف متحور "لامبدا" لأول مرة، في البيرو في يناير 2020، وبحلول أبريل 2021 أصبحت أكثر من 80% من حالات كورونا الجديدة المسجلة في البيرو من هذا المتحور.