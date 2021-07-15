بث مباشر.. ألسنة اللهب تصل الطابق الثالث في عقار حريق الطالبية

يقدم “صدى البلد” بث مباشر لحريق الطالبية فيصل.

وكانت دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بخزان مياه لمحاولة السيطرة على حريق نشب في محل تجاري أسفل عقار في ميدان الساعة بمنطقة الطالبية.

فيما ارتفعت السنة اللهب المتصاعدة من الحريق، حتى الطابق الثالث في ذات العقار.

وتبذل الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها بمحاولة السيطرة على السنة الحريق واخماده.

تلقت غرفة عمليات النجدة في الجيزة، بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل تجاري أسفل عقار.

وعلى الفور تم الدفع بـ ٥ سيارات إطفاء لموقع الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع امتداده.

وتحاول قوات الدفاع المدني السيطرة على الحريق ومحاص السنة اللهب.