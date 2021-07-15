عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان رسمي.. الكشف عن مخالفات مالية فى الكاف وإعلان مهم غدًا

شعار الكاف
شعار الكاف

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم  فى بيان رسمي اليوم الخميس، وصول تقرير شركة برايس ووترهاوس كوبرز النهائي بشأن المخالفات الموجودة في وقت سابق بالكاف.

وكانت شركة برايس ووترهاوس كوبرزالخاصة بالمراجعات الحسابية تولت مهمة البحث عن المخالفات الموجودة في الكاف بعد الشكاوى التي قدمها الراحل عمرو فهمي السكرتير العام السابق بالاتحاد الافريقي منذ عامين تقريبًا.

وقال الكاف في بيان رسمي اليوم أنه تم الحصول على تقرير التحقيق النهائي من الشركة البريطانية وسيتم مناقشته في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي التنفيذية المقرر عقدها يوم 16 يوليو في الرباط بالمغرب.

وأشار الكاف في بيانه إلى أن التقرير المؤقت الخاص بالشركة والذي تم توزيعه على اتحادات الكاف في مايو الماضي شهد بعض المعاملات والسلوكيات غير النظامية وغير الأخلاقية وغير اللائقة.

واضاف أنه وفقًا لسياسة القيادة الجديدة للاتحاد الإفريقي فإن الجميع ملتزم بضمان أن تٌقدم أفضل الممارسات العالمية للحوكمة والتدقيق والأخلاقيات في الأمور المالية والإدارية.

واختتم الاتحاد الإفريقي بيانه أنه سيتم اصدار بيان إعلامي يُنسب إلى الأمين العام للكاف بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في الرباط المقرر إقامته غدًا الجمعة في الرباط.

وعلى جانب أخر ، أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” مسئولى الأهلى وكايزر تشيفز بحظر دخول أى شخص فى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السبت المقبل سوى المتواجدين فى البعثتين الرسميين للفريقين بالمغرب .

وتلقى الكاف خطاب رسمي من الاتحاد المغربي يخطره بحظر دخول الجماهير وذلك بناء على رغبة السلطات المغربية فى ظل انتشار فيروس كورونا .

وعلى الفور ، خاطب الكاف مسئولى الأهلى وكايزر تشيفز بحظر دخول أى شخص غير متواجد فى البعثتين الرسميتين ، وقرر الكاف أيضا تقليل نسب دعوات الحضور فى المباراة بحيث تكون مقتصرة على الشخصيات العامة الرسمية .

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مخالفات الكاف نهائي أفريقيا الأهلي وكايزر تشيفز

ترشيحاتنا

‏الزمالك يقترب من ضم لاعب وسط طلائع الجيش

طارق الملا: صناعة البترول المصرية حالياً على الخريطة العالمية

السفير أحمد فاروق يبحث مع رئيس وزراء اليمن جهود تسوية الأزمة

بيان رسمي.. الكشف عن مخالفات مالية فى الكاف وإعلان مهم غدًا

استعدادات أمنية لتأمين المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة

المجلس التصديرى للملابس يشارك فى معرض "صنع فى مصر" فى جوبا جنوب السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

دبحته ودفنته في بدروم المنزل.. تفاصيل مقتل طفل على يد جارته بالخانكة.. فيديو

ارتفاع حرارة ورطوبة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

خليفة رمضان صبحي .. التفاصيل الكاملة لانتقال عبدالله مجدى إلى بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

اﻟﻤﺰﻳﺪ