بيان رسمي.. الكشف عن مخالفات مالية فى الكاف وإعلان مهم غدًا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم فى بيان رسمي اليوم الخميس، وصول تقرير شركة برايس ووترهاوس كوبرز النهائي بشأن المخالفات الموجودة في وقت سابق بالكاف.

وكانت شركة برايس ووترهاوس كوبرزالخاصة بالمراجعات الحسابية تولت مهمة البحث عن المخالفات الموجودة في الكاف بعد الشكاوى التي قدمها الراحل عمرو فهمي السكرتير العام السابق بالاتحاد الافريقي منذ عامين تقريبًا.

وقال الكاف في بيان رسمي اليوم أنه تم الحصول على تقرير التحقيق النهائي من الشركة البريطانية وسيتم مناقشته في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي التنفيذية المقرر عقدها يوم 16 يوليو في الرباط بالمغرب.



وأشار الكاف في بيانه إلى أن التقرير المؤقت الخاص بالشركة والذي تم توزيعه على اتحادات الكاف في مايو الماضي شهد بعض المعاملات والسلوكيات غير النظامية وغير الأخلاقية وغير اللائقة.

واضاف أنه وفقًا لسياسة القيادة الجديدة للاتحاد الإفريقي فإن الجميع ملتزم بضمان أن تٌقدم أفضل الممارسات العالمية للحوكمة والتدقيق والأخلاقيات في الأمور المالية والإدارية.

واختتم الاتحاد الإفريقي بيانه أنه سيتم اصدار بيان إعلامي يُنسب إلى الأمين العام للكاف بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في الرباط المقرر إقامته غدًا الجمعة في الرباط.



وعلى جانب أخر ، أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” مسئولى الأهلى وكايزر تشيفز بحظر دخول أى شخص فى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السبت المقبل سوى المتواجدين فى البعثتين الرسميين للفريقين بالمغرب .

وتلقى الكاف خطاب رسمي من الاتحاد المغربي يخطره بحظر دخول الجماهير وذلك بناء على رغبة السلطات المغربية فى ظل انتشار فيروس كورونا .

وعلى الفور ، خاطب الكاف مسئولى الأهلى وكايزر تشيفز بحظر دخول أى شخص غير متواجد فى البعثتين الرسميتين ، وقرر الكاف أيضا تقليل نسب دعوات الحضور فى المباراة بحيث تكون مقتصرة على الشخصيات العامة الرسمية .