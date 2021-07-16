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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 حقوق لـ المبحوثين بقانون البحوث الطبية والإكلينكية..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يهدف قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، إلى جانب حماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية.

 

و وضع القانون  الصادر برقم 214 لسنة 2020 شروط لهذه الأبحاث، حيث يجب أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها. 

 

حقوق المبحوثين وفقا للقانون 

 

كما وضع القانون حقوق المبحوثين، ونص القانون على أن يتمتع المبحوث بالحقوق الآتية:

1-  الحق فى الانسحاب من البحث الطبي وقتما يشاء ودون إلزامه بإبداء أى أسباب لذلك ، على أن يقوم الباحث الرئيس بتبصرته بالأضرار الطبية الناجمة عن انسحابه.

 

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2- عدم الإفصاح عن هويته أو أى بيان من بياناته إلا بعد توافر شروط المبرر العلمي الذى تقره اللجنة المؤسسية المختصة ويعتمده المجلس الأعلى وبموافقة كتابية من المبحوث أو ممثله القانوني.

 

3- الحصول على نسخة من الموافقة المستنيرة.

 

ويُستثنى من طلب موافقة المبحوث فى هذه الحالة، الحالات التى بتطلبها التطبيق السليم للبحث الطبي والموضحة بالقوانين واللوائح المصرية المنظمة لتداول البيانات وسريتها، دون أن يخل ذلك بسلطة جهات التحقيق أو المحكمة المختصة فى طلب الكشف عن هذه البيانات لضرورة تفتضيها إجراءات التحقيق أو المحاكمة، وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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