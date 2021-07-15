عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 طائرات مغربية تصل مطار تونس لمواجهة كورونا

جانب من طائرات المساعدة
جانب من طائرات المساعدة

استقبل مطار تونس، اليوم، ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة المغربية، محملة بالمساعدة الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها إلى البلد المغاربي، جراء تدهور الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19.

أشرف على عملية وصول واستقبال هذه الدفعة من المساعدات عدد من المسؤولين التونسيين السامين وعلى رأسهم نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع، وفوزي المهدي، وزير الصحة، بحضور سفير الملك بتونس حسن طارق.

txt

تونس.. إحالة 3 نواب لـ القضاء بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

txt

المغرب يعلن تحديث إجراءات الحجر المنزلي للقادمين من الخارج

يشار إلى أن الطائرات العسكرية الثلاث، غادرت اليوم، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، في اتجاه تونس، وتحمل كل منها 13.5 طنا من المساعدات الطبية الموجهة إلى هذا البلد المغاربي الشقيق.


وكان الملك محمد السادس قد وجه أوامره لإرسال مساعدة طبية عاجلة إلى تونس، عقب تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد المغاربي الشقيق بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما. 

مطار تونس العاهل المغربي الملك محمد السادس المغرب جائحة كورونا مساعدات طبية

موضوعات متعلقة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

مملكة الإنسانية.. السعودية ترسل طائرات مساعدة لدعم تونس في مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

رافض الزمالك.. فرجاني ساسي على أعتاب الدوري التركي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر

كل ماتريد عن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا العام الدراسي المقبل

دار الإفتاء: الذبح في الطريق العام وإلقاء مخلفات الذبيحة حرام شرعا

بالأسماء | فاركو يعلن الاستغناء عن 14 لاعباً بعد التأهل للدوري الممتاز

من سيحمل العلم المصري في طوكيو .. اللجنة الأولمبية تحسم الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ