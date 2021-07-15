3 طائرات مغربية تصل مطار تونس لمواجهة كورونا

استقبل مطار تونس، اليوم، ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة المغربية، محملة بالمساعدة الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها إلى البلد المغاربي، جراء تدهور الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد- 19.

أشرف على عملية وصول واستقبال هذه الدفعة من المساعدات عدد من المسؤولين التونسيين السامين وعلى رأسهم نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وإبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع، وفوزي المهدي، وزير الصحة، بحضور سفير الملك بتونس حسن طارق.

يشار إلى أن الطائرات العسكرية الثلاث، غادرت اليوم، القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة، في اتجاه تونس، وتحمل كل منها 13.5 طنا من المساعدات الطبية الموجهة إلى هذا البلد المغاربي الشقيق.



وكان الملك محمد السادس قد وجه أوامره لإرسال مساعدة طبية عاجلة إلى تونس، عقب تدهور الوضع الوبائي في هذا البلد المغاربي الشقيق بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بسعة 33 م 3 / ساعة لكل واحد منهما.