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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

تامر حسني و حلا شيحه
تامر حسني و حلا شيحه

هاجمت الفنانة حلا شيحة ، الفنان والمطرب تامر حسني ، وذلك بعد تجاهله لها وطرحه فيديو كليب بحبك  من فيلم  مش أنا  والذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعه بها.

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حلا شيحة  قالت إن تامر حسني وعدها بعدم نشر هذا الكليب، رغم أنها تبرأت من هذا العمل في الوقت الراهن.

وقالت حلا شيحة إنها تفاجأت بنزول الكليب الذي يجمعها ب تامر حسني  في مشاهد متفرقة من الفيلم

خاصة أن تامر وعدها بعدم نزول الكليب وتأكيده أنه يحترم رغبتها، إضافة إلى طلبات أخري طلبتها منه بود واحترام.

وقالت إن الكلام دا حصل في الصيف اللي فات، وتفاجأت بنزول الفيلم متضمنا اللقطات التي وعدها تامر بعدم نزولها.

تامر حسني يرد على حلا شيحة 

تامر حسني بدوره رد على حلا قائلا: إنه وعدها بحذف مشاهد غير اللي نزلت. والمشاهد اللي نزلت في السينما مكانش فيه أي اتفاق انها ما تنزلش.

وقال تامر حسني لـ حلا شيحة : لما تحبي تتكلمي في الحاجات دي كان المفروض يكون بينا وبين بعض مش قدام الجمهور، لكن طالما انتي كتبتي أمام الجمهور، فلزم أرد عليكي برضو في نفس المكان.

المخرج ماندو العدل انتقد الفنانة حلا شيحة قائلا: مش كل ما تتجوزي تعتزلي التمثيل.

وللمزيد حول ما جري بين حلا وتامر حسني.. تابع الفيديو جراف التالي:

 

حلا شيحة تامر حسني فيلم مش انا كليب بحبك ماندو العدل المخرج ماندو العدل

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