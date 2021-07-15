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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات بـ ألمانيا.. وميركل تصفها بـ الكارثة

فيضانات ألمانيا
فيضانات ألمانيا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تضامنها مع المتضررين جراء الفيضانات في بلادها، واصفة إياها بـ"الكارثة".

 

4 قتلى و50 مفقودا بسبب فيضانات غرب ألمانيا

فقدان 30 شحصا وإجلاء مئات السكان إثر فيضانات عارمة في ألمانيا

 

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن "العديد من البلدان عبرت عن تضامنها مع ألمانيا وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة".

وأضافت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "نحن على اتصال وثيق بالوزراء الداخليون والحكومة الفيدرالية وسنساعد المتضررين بكل السبل".

وأشارت إلى أنها "تحدثت مع وزيرة الشؤون المالية حول المساعدة المادية، لكن التركيز الآن على الإنقاذ والاستجابة الفورية".

ولقي ما لا يقل عن 42 شخصا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس في ألمانيا، جراء فيضانات تسببت بها الأمطار القياسية في غرب أوروبا.

وقالت الشرطة الألمانية إن "عدد ضحايا الفيضانات في منطقة باد نوينار-آرفايلر بولاية راينلاند بالاتينات غربي البلاد، ارتفع إلى 18".

وسبق أن ذكرت الشرطة أن "70 شخصا في عداد المفقودين في منطقة مركز زراعة العنب في آرفايلر بعدما فاض نهر آر، الذي يصب في نهر الراين ودمر ستة منازل.

وساعد مئات الجنود عناصر الشرطة في جهود الإنقاذ، مستخدمين المدرعات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما أجلت المروحيات الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل.

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