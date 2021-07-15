تبرعات بـ 5.5 مليار جنيه للمشروع القومي حياة كريمة.. تفاصيل

قالت إحدى الفتيات المشاركة في مبادرة حياة كريمة، إنه تم إطلاق عدة مبادرات تابعة لـ حياة كريمة لخدمة أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات بإجمالي مستفيدين 3.5 مليون مواطن.

وأضافت في كلمتها في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي: "في رمضان الماضي رسمنا البسمة على وجوه أسر كثيرة من خلال برنامج حياة كريمة".

وتابعت: "اليوم نعلن أننا تلقينا تبرعات بـ 5.5 مليار جنيه للمشروع القومي حياة كريمة".

حياة كريمة

ومبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.