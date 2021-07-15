الإسكان: 150 مليار جنيه فاتورة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.. خاص

كشف المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق تفاصيل مبادرة حياة كريمة التى تهدف لتغيير شكل الريف المصرى بالكامل، مؤكداً أنه تم تخصيص 150 مليار للمرحلة الأولى من المبادرة والتى من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجارى، كما أنه جارى حصر القرى والمراكز التى سيتم العمل بها فى المرحلة الثانية والتى تبدأ بداية 2022، منوهاً بأن كل قرى مصر ستكون مغطاة بالصرف الصحى بالكامل فى 2023.

أكد المهندس طارق الرفاعى معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، خلال حواره مع موقع «صدى البلد»، أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه وشكل الريف المصرى بالكامل، مؤكداً أن عام 2014 كان لحظة فارقة فى تاريخ مصر خاصة فيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى حيث كانت نسبة تغطيته فى عام 2014 لم تتعد الـ97% من نسبة سكان الجمهورية فقط، علماً بأنه كان منهم مناطق مغذاه بكميات مياه غير كافية، منوهاً بأنه تم رفع النسبة إلى 98.7% فى عام 2021.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون المرافق إلى أنه مازال هناك بعض الأماكن مغذاه بمياه غير كافية وجارى تدشين محطات مياه لها لكى تصل إليها المياه بكميات كافية، كما تم تنفيذ 297 مشروع مياه شرب بتكلفة 61 مليار دولار، وجارى مد وتدعيم شبكات المياه للأماكن الموجودة فى أطراف المدن والقرى بعد دخولها الحيز العمرانى، موضحاً أن شبكات الصرف الصحى كان قد تم اهمالها لعقود طويلة جداً، حيث أن نسبة التغطية فى 2014 كانت 50% فقط من السكان وتم رفعها فى عام 2021 حتى وصلت إلى 65%.

تفاصيل مبادرة حياة كريمة

وأوضح معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أنه فى 2014 كان نسبة سكان المدن المخدومين بشبكات الصرف الصحى لم يتخطى الـ 79%، بينما الآن تم رفع النسبة حتى 96% فى 2021 وجارى توصيل شبكات الصرف الصحى للـ4% الباقيين، مؤكداً أن التحدى الأكبر كان الصرف الصحى فى القرى لأنه لدينا 58% من سكان الجمهورية يسكنون فى الريف المصرى ونسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى لم تتخطى الـ12% فى عام 2014.

وتابع معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أنه فور تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد بدأنا بالمشروعات العاجلة لتوصيل الصرف الصحى، وتم تنفيذها على 3 مراحل587 مشروع صرف صحى موزعين بين قرى الوجه البحرى وقرى الوجه القبلى، بينما الآن فى عام 2021 وصلت نسبة تغطية مشروعات الصرف الصحى إلى 40% وتم التنسيق مع كافة الوزارات المعني، مشيراً إلى أنه وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير كافة الخدمات والمرافق لكل القرى المحرومة خلال 3 سنوات على 3 مراحل ومن هنا جاءت فكرة انطلاقة مبادرة حياة كريمة والتى تهدف تقديم كافة الخدمات للقرية المصرية لكى تكون قرية متكاملة الخدمات من خلال تدشين شبكات صرف صحى ومد وتدعيم واحلال وتجديد كافة الشبكات وتدشين مدارس واعادة تأهيل المدارس الموجودة بالفعل.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تحولت لمشروع قومي كبير فهو يعتبر المشروع الأضخم في العالم مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف النزول للقرى المصرية قليلة أو معدومة الخدمات وتحويلها إلى قرية متكاملة الخدمات أشبه بالمدينة، موضحاً أن مبادرة حياة كريمة تشمل 175 مركز تم اختيارهم وفقاً للجهاز المركزى للتخطيط والتنمية المحلية.

أردف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بدأت ب51 مركزاً على مستوى الجمهورية وتم إضافة مركز مصر النوبة للمبادرة يتبعهم 1500 مركز والتكلفة التقديرية للمرحلة الأولى قدرت بـ 150 مليار جنيه وقد تزيد قليلاً، موضحاً أن المشروعات كلها يتم تطويرها بالتنسيق ما بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بينما الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بإنشاء ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بينما وزارة الرى تعمل على تبطين الترع ووزارة البترول تعمل مد وتوصيل الغاز الطبيعى فى القرى والمراكز المستهدفة.

وأشار إلى أنه تم استلام كافة المواقع فيما عدا 40 قرية لم يتم استلامهم حتى الآن ولكن سيتم العمل فيهم فور الاستلام، مؤكداً أنه تم البدء فى كافة القرى المستلمة لتنفيذ شبكات الانحدار وتصميمات محطات المعالجة وتوفير كافة الخدمات المطلوبة فى المشروعات المصرية للتسليم وفقاً للبرنامج الزمنى للمرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة، منوها بأنه تم العمل فى كافة المواقع التى تم استلامها بنسب متفاوتة تصل إلى 30%، وتم العمل فى كافة مشروعات الصرف الصحى باستثناء الـ40 موقع الذى لم يتم استلامهم حتى الآن، كما سيتم تنفيذ 36 محطة مياه شرب جديدة والبدء فى تنفيذ 29 محطة منهم و7 محطات جارى اجراءات الطرح والإسناد الخاصة بهم.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ 767 مشروع لمد وتحليل شبكات مياه الشرب وتم اسنادها للمقاولين فيما عدا 73 موقع جارى إجراءات الطرح والإسناد الخاصة بهم، كما تم حصر مشروعات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بالقرى والمراكز ووصل عددهم إلى 124 مشروع وتم اسناد 41 مشروع منهم وجارى اسناد الباقى منهم للمقاولين، كما تم الاتفاق على عمل 296 مشروع لرصف الطرق بين القرى فى المرحلة الأولى والبدء فى 93 مشروع منهم وجارى طرح باقى المشروعات إسنادها للمقاولين المنفذين، بالإضافة إلى أنه جارى عمل مجمع خدمات حكومية فى 178 وحدة محلية لتقديم الخدمات للمواطنين للتقليل من الهجرة الداخلية الخاصة للمواطنين لتلبية خدماتهم مما قلل الازدحام ما بين المدينة والقرى.

وتابع بدأنا العمل فى 30 كوبرى للرى لتسهيل الانتقال على المواطنين كما تم حصر مشروعات الكهرباء والإنارة المطلوبة وقدرها 121 مشروع فى القرى الخاصة فى المرحلة الاولى، كما تم اتباع سياسة الشراء الموحد من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربى لتوفير كافة المهمات اللازمة لمبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع كافة المصانع تحت رعاية وزارة الصناعة لتوفير المهمات وتوريدها فى مواعيدها وفقاً للجدول الزمنى، مؤكداً أن التصنيع المحلى يوفر مليارات من الدولار ويوفر فرص عمل للعمال من خلال المصانع التى يتم التعامل معها لتوفير المهمات الخاصة بالمشروع، كما يتم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى ووزارة التضامن الاجتماعى على توفير فرص عمل ومشروعات والتسويق لها لأهالينا داخل القرى لتحسين المستوى المعيشى للمواطنين بالقرى وللحفاظ على الاستثمارات.

وأوضح معاون وزير الإسكان والمتحدث باسم مبادرة حياة كريمة، أنه من ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توفير فرص العمل لأهالينا فى القرى من خلال التعاون مع شركات المقاولات فى القرى الريفية وتوفير فرص عمل لأهالى كل قرية ضمن المبادرة مما يشكل عائد مادى للأهالى ويعيد ثقة المواطنين فى الحكومة مرة أخرى.

ولفت إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة نهاية عام 2021، وجارى حصر المشروعات التى سيتم تدشينها وتطويرها ضمن المرحلة الثانية للمرحلة الأولى، وسيتم العمل فى المرحلة الثانية من المبادرة بالتزامن مع نهاية المرحلة الأولى للمبادرة، موضحاً أن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة ستبدأ يوم 1 يناير 2022 وجارى عمل التصميمات وتوفير الأراضى الخاصة بالمرحلة الثانية من الآن لكى يتم البدء فوراً مع بداية العام الجديد، مؤكداً أنه بانتهاء مبادرة حياة كريمة ستكون كافة قرى مصر بها صرف صحى، وذلك فى 2023.