تصريحات هامة لسفير إثيوبيا لدى الكويت

أبدى سفير إثيوبيا الجديد لدى الكويت حسن تاجو، تقديراً عالياً لتعاون بلاده مع الكويت، والرغبة القوية في تطوير وتعزيز العلاقة القائمة وترسيخها في المجالات كافة، لافتاً إلى نمو العلاقات بشكل مطرد وودي مع الكويت، التي تقدم الدعم لمساعي بلاده التنموية، حيث مولت العديد من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع بناء مبنى مطار بولي الدولي.

وفيما نفى السفير تاجو في حوار مع «الراي»، هو الأول مع صحيفة كويتية، توقيع الاتفاقية الموحدة مع الكويت في شأن استقدام العمالة المنزلية، حتى الآن، أكد أنه تم التوصل إلى توافق في الآراء في شأن معظم القضايا، معرباً عن اهتمام واستعداد بلاده لتدريب وتثقيف عمالتها قبل الإرسال، آملا التوصل إلى اتفاقية ثنائية.

وقال إن في إثيوبيا العديد من الخريجين الشباب في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن انفتاح بلاده على إرسال هؤلاء العمال المهرة وشبه المهرة، وليس فقط العاملين في قطاع العمالة المنزلية.

وأشار إلى ان هناك مساعي جاهدة لجذب المزيد من الزوار والسياح الكويتيين، لافتا إلى ان الخطوط الجوية الإثيوبية لديها رحلات منتظمة من وإلى الكويت تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة فقط، بتأشيرة عند الوصول للسائحين والمسافرين الكويتيين.

