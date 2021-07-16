عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اضرب يا ريس..عماد الدين حسين يكشف عن هتاف الحضور للرئيس السيسي

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن احتفالية مبادرة حياة كريمة كانت تضم شخصيات تمثل كافة فئات الشعب المصري، متابعا: عيلنا تقديم التحية والشكر لمن أشرف على تقديم هذه الاحتفالية.
 

وأضاف “عماد الدين حسين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة "دي إم سي: أن احتفالية أمس ضمت العديد من الرسائل، منهم أن مصر لن تفرط في حقوقها خاصة حق المياه، وأيضا أن مصر تستهدف التنمية بكافة أشكالها.
 

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة ستشعل المواقع والعالم، متابعا: حديث الرئيس السيسي عن سد النهضة بمثابة رسالة طمأنة.
 

وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بالأمس جاءت في توقيتها السليم واعتقد أنها ستكون الحل السحري لأزمة سد النهضة.
 

وأكمل: الجمهور المتواجد كان يهتف بقوة للرئيس السيسي، متابعا: جمهور الثالثة شمال كان بيهتف للرئيس السيسي بـ  اضرب يا ريس".

وفي سياق متصل وجه الرئيس السيسي دعوته للأشقاء في السودان وأثيوبيا: «أقول لكم أن نتواصل لاتفاق ملزم وقانوني يحقق الخير لنا ولكم»، مضيفا، سبق وأن أكدنا في جميع المناسبات أننا نرغب في أن يعم الخير على الجميع.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية «حياة كريمة» : «مستعدون للتعاون معكم في كل شيئ يؤدي إلى رفاهية الشعب السوداني والأثيوبي مع الشعب المصري جانبا إلى جانب وهذا كان توجهنا».

وأضاف الرئيس السيسي :  لا يمكن أن يكون هناك هدم وتخريب وتدمير أبدأ وهذا استثناء، ولكن البناء والتنمية والتعمير هو الأصل، ونحن نسعى إلى التعاون في كافة القطاعات مع الأشقاء، مؤكدا أن نتعاون مع الجميع ولكن محدش يقرب من مياه مصر.

وأشار الرئيس السيسي ، إلى أن مصر لا تسعى إلى التهديد او التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنما نسعى إلى التعاون والتنمية، ولكن لا مساس للمياه في مصر، ولابد من اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة في عملية ملء وتشغيل سد النهضة وتحركنا في مجلس الأمن وضع الموضوع للاهتمام الدولي، والأمر مرتب جيدا.

عماد الدين حسين مبادرة حياة كريمة الرئيس السيسي سد النهضة اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

قناة الكأس تعلن اسم فريق فرجاني ساسي الجديد عقب رحيله عن الزمالك

تونس.. منظمة العفو الدولية تندد بالتدخلات السياسية في حملة التطعيم ضد كورونا

دغدغة مشاعر الجماهير .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ساسي

مدرب الوداد المغربي يكشف موقف أوناجم من العودة للزمالك

هل يجوز دمج الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة ؟ .. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

بعد السيسي .. حمدوك يؤكد أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

بعد السيسي .. حمدوك يؤكد أهمية المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ