اضرب يا ريس..عماد الدين حسين يكشف عن هتاف الحضور للرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن احتفالية مبادرة حياة كريمة كانت تضم شخصيات تمثل كافة فئات الشعب المصري، متابعا: عيلنا تقديم التحية والشكر لمن أشرف على تقديم هذه الاحتفالية.



وأضاف “عماد الدين حسين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة "دي إم سي: أن احتفالية أمس ضمت العديد من الرسائل، منهم أن مصر لن تفرط في حقوقها خاصة حق المياه، وأيضا أن مصر تستهدف التنمية بكافة أشكالها.



وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة ستشعل المواقع والعالم، متابعا: حديث الرئيس السيسي عن سد النهضة بمثابة رسالة طمأنة.



وأشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بالأمس جاءت في توقيتها السليم واعتقد أنها ستكون الحل السحري لأزمة سد النهضة.



وأكمل: الجمهور المتواجد كان يهتف بقوة للرئيس السيسي، متابعا: جمهور الثالثة شمال كان بيهتف للرئيس السيسي بـ اضرب يا ريس".



وفي سياق متصل وجه الرئيس السيسي دعوته للأشقاء في السودان وأثيوبيا: «أقول لكم أن نتواصل لاتفاق ملزم وقانوني يحقق الخير لنا ولكم»، مضيفا، سبق وأن أكدنا في جميع المناسبات أننا نرغب في أن يعم الخير على الجميع.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية «حياة كريمة» : «مستعدون للتعاون معكم في كل شيئ يؤدي إلى رفاهية الشعب السوداني والأثيوبي مع الشعب المصري جانبا إلى جانب وهذا كان توجهنا».

وأضاف الرئيس السيسي : لا يمكن أن يكون هناك هدم وتخريب وتدمير أبدأ وهذا استثناء، ولكن البناء والتنمية والتعمير هو الأصل، ونحن نسعى إلى التعاون في كافة القطاعات مع الأشقاء، مؤكدا أن نتعاون مع الجميع ولكن محدش يقرب من مياه مصر.

وأشار الرئيس السيسي ، إلى أن مصر لا تسعى إلى التهديد او التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنما نسعى إلى التعاون والتنمية، ولكن لا مساس للمياه في مصر، ولابد من اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاثة في عملية ملء وتشغيل سد النهضة وتحركنا في مجلس الأمن وضع الموضوع للاهتمام الدولي، والأمر مرتب جيدا.