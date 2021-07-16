مخرجة فيلم "مش أنا" ردا على معز مسعود: تزوجت حلا شيحة وامتنعت عن تصوير الأفيش وتامر حسني تحمل تكاليف غيابها

دخلت سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا على خط الخلاف المستمر بين أبطال عملها الأخير تامر حسني وحلا شيحة وزوجها معز مسعود.

رد مخرجة فيلم مش أنا

ونشرت سارة وفيق مخرج فيلم مش أنا ردا مطولا على منشور معز مسعود الذي شاركه مع متابعيه منذ قليل على حسابه بتطبيق انستجرام، توضح فيه بعض الحقائق حول الأزمة.

وكتبت مخرج فيلم مش أنا عبر فيسبوك:" أستاذ معز أنا سارة وفيق مخرجة فيلم مش أنا.. قرأت بوست حضرتك اللي بتوضح فيه انك فاهم قصد حلا عن بعض اللقطات اللي كان المفروض نراعيها. . خلينا نتكلم بالحق بعد اذن حضرتك احنا نشيل مشاهد ليه و بأي حق بعد ما صورت و اخدت اجرها كامل ؟".

واستطردت سارة وفيق:" واحنا مالنا انك اتجوزتها !!!! انت اتجوزتها فنانة و بتصور الفيلم دا و دي حاجه بينك و بينها احنا مالنا و كمان بتقول كنت هتاخد اجراء ..إجراء ايه اللي تاخده انت ملكش اي حق تاخد أي إجراء المفروض تشكرنا اننا مخدناش إجراء قانوني ضد مراتك اللي امتنعت عن تسجيل صوتها لدوبلاچ الفيلم وعن تصوير افيش الفيلم اللي مدفوع فيه ملايين انت متعملش حاجه غير انك تشكرنا لأننا شيلنا كل المشاهد اللي هي ماكنتش عايزاها وممكن ابعتهالك تشوفها عشان تعرف بس ازاي انا و المنتج و الفنان تامرحسني فتحنا الفيلم و عيدنا المونتاچ تاني على حساب الفنان تامرحسني مادياً عشان يرضي حلا مع انها مشاهد من وجهة نظري طبيعية و كوميدية و رومانسية راقيه لأن دي طبيعة أفلام تامر ومع ذلك شال كل المشاهد دي و احترم وجهة نظرها".

وأوضحت مخرجة فيلم مش أنا:" فيما يخص الكليب بقي هو حضرتك كنت فين من ٢١ يوم من ساعه ما الفيلم نزل ما هو الكليب في الفيلم ومصر كلها تقريباً شافت الفيلم و محقق اعلى إيرادات كنت فين حضرتك و هي كانت فين ؟؟؟ ما هو الفيلم كله على بعضه هينزل كمان في التلفزيونات بالكليب اللي جواه و بعدين دا كليب رومانسي و المراعاه من وجهة نظرك هي ضرر من وجهة نظر الإنتاج و دي مصاريف كبيره اوي و حلا وافقت تصور برضاها و رغم كل دا كلمناها كتير مردتش علينا ولا علي رسايلنا كان لازم بخبرتك تخليها تتواصل مع شغلها و تقفل الصفحه صح مش تخليها تقاطع شغلها و تورطها كدا دا لو انت السبب في المقاطعه دي والله اعلم".

وحول منشور حلا شيحة وجهت سارة وفيق حديثها لمعز مسعود قائلة:"وبعدين حضرتك كنت فين و هي بتكتب البوست الصبح ليه المواعظ العظيمة الجميلة دي منصحتهاش بيها ، دا لو مش انت اللي كاتب البوست اصلاً ، انا مكنتش ناويه ارد على حلا لأن تامر رد بمنتهي الادب والاحترام ووضح كل حاجه وحلفني مااردش عشان خاطر نفسيتها بس انت استفذتني بصراحه و لو انت اللي ارغمتها تكتب بوست بالشكل الساذج دا عشان تحافظ على منظرك قدام الناس فاانت فضلت نفسك على حساب حلا و للأسف خليت الناس كلها تهاجم مراتك دا لو انت السبب برضو والعلم عندالله".