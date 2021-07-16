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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفوشيا.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

داليا مصطفي
داليا مصطفي

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث ظهور لها.

 

تألقت داليا مصطفي في الصور بإطلالة أنيقة و عصرية، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها وذوقها الراقي.

 

تزينت داليا مصطفي ببعض الإكسسوارات المميزة و التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت داليا مصطفى على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و غير المبالغ فيها.

 

 آخر أعمال  داليا مصطفى  


وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى  مسلسل  “فارس بلا جواز”، مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى قمر وداليا البحيري.


مسلسل “فارس بلا جواز” دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال حلقات منفصلة متصلة، حول شاب يدعى “فارس”، يتعرض لظروف خارجة عن إرادته، وتجبره للبحث عن زوجة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج في كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل.


وتشارك داليا مصطفي حاليا في تصوير مسلسل "الحرير المخملي" بطولة النجوم: مصطفى فهمي، أحمد وفيق، هالة فاخر، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، إسلام جمال، مها أبو عوف، أحمد جمال سعيد، محمد الصاوي، وأحمد سعيد عبدالغني وغيرهم.


ويتناول المسلسل قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، كبير القرية في عصر التسعينيات ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحديث.

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