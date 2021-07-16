الأردن.. إتاحة تطعيم كورونا دون موعد لمن هم فوق 20 عاماً

قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي إن الوضع الوبائي في الأردن مطمئن بحذر، وهناك ارتفاع في عدد الحالات ونسب الايجابية لكنه بسيط.

وأضاف فى تصريحات لـ شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، أنه يجب مراقبة الوضع الوبائي، ويجب على المواطن الالتزام بالاجراءات الوقائية، والتسجيل على منصة لقاح كورونا، ووصل عدد المسجلين عبر منصة لقاح كورونا 40 ألف شخص الأسبوع الماضي، كما انخفض عدد الجرعات التي تم منحها، لافتاً إلى أنه سيتم فتح التطعيم دون موعد لمن هم فوق 20 عاماً دون موعد مسبق.

وبين أن فتح القطاعات والحدود توقع أن يرافقه زيادة في الاصابات، مؤكداً أن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح، وان شاء الله لا تؤثر الزيادة في الاصابات على فتح القطاعات ببداية سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أنه تبقى عدد بسيط من المسجلين على المنصة ولم يتلقوا لقاح كورونا وهم نحو 650 ألف مسجل.

وأشار إلى أن كافة المطاعيم في الأردن آمنة وفعالة، والكمية الأكبر المتوفرة في الأردن هي لقاح فايزر، والكميات من سينوفارم وأسترازنيكا هي للجرعة الثانية فقط.

وأكد أن 25% من ادخالات المستشفيات تلقوا جرعة واحدة فقط، و60% من الادخالات لم يتلقوا أي جرعة من لقاح كورونا.

وأوضح أن الوزارة تركز حالياً على اعطاء الجرعة الثانية من اللقاح للوقاية من متحورات فيروس كورونا.