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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله ينصب راجمة صواريخ بمواقع جديدة بمدينة الميادين في سوريا

أرشيفية
أرشيفية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بأن مليشيات الحرس الثوري الإيراني، انسحبت من نقطة عسكرية تابعة لها بمدينة الميادين في سوريا، ضمن ريف دير الزور الشرقي.

وقالت مصادر للمرصد السوري، إن مليشيات “أبو الفضل العباس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، انسحبت من نقطة عسكرية تابعة لها تقع بالقرب من منطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين ضمن ريف دير الزور الشرقي، مشيرة إلى أن المليشيات سلمت النقطة لحزب الله اللبناني الذي تمركزت عناصره فيها بدورهم، وقاموا بنصب راجمة صواريخ ومضادات أرضية “عيار 23″، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب هذا وتسلم حزب الله للنقطة.

وكان المرصد السوري ذكر الأسبوع الماضي أن مليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني، عمدت إلى نقل كمية من الأسلحة والذخائر من أماكن تخزينها في منطقة المزارع بأطراف الميادين، إلى منازل ضمن أحياء مأهولة بالسكان في المدينة، كانت الميليشيا قد استولت عليها خلال الأيام الماضية، وتركزت عملية النقل إلى المنازل المستولى عليها في منطقة “شارع 16” بالمدينة، وهو ما حذر منه المرصد السوري حينها، وأشار إلى تخوف المدنيين من عملية الاستيلاء واتخاذ المليشيات الإيرانية لهم كدروع بشرية.

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