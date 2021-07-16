هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. أطفال القناطر يسبحون في مياه النيل.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد توافد عدد من الشباب والأطفال على شاطئ النيل، بمدينة القناطر الخيرية، وذلك لتفادي حرارة الجو والسباحة في مياه النيل للتخفيف من حدة الشمس.

يذكر أن ذلك قد يعرض حياتهم للخطر، في حالة الغرق بمياه النيل، ولكنهم ظهروا بالفيديو وهم يستمتعون بالسباحة في المياه، ويتسابقون فيما بينهم بأجواء صيفية بسيطة لهؤلاء الشباب.

وتشهد البلاد خلال هذه الأيام موجة من الطقس الحار، وارتفاع نسب الرطوبة، مما يجعل المواطنين في حالة بحث دائم عن الهروب من هذه الحدة في حرارة الجو، والسفر والتنزه بالسواحل ونزول البحر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن اليوم الجمعة، يشهد طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة :

القاهرة الصغرى 25 والعظمى 39

شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 37

طنطا الصغرى 25 والعظمى 37

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 35

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 33

مطروح الصغرى 22 والعظمى 31

سيوة الصغرى 23 والعظمى 37

بورسعيد الصغرى 26 العظمى 33

دمياط الصغرى 25 والعظمى 33

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 40

السويس الصغرى 25 والعظمى 39

العريش الصغرى 25 والعظمى 34