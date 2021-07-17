فى عيد الأضحى.. برلماني يطالب بمواجهة ظاهرة ذبح إناث المواشي

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسعي لتنمية مجال الثروة الحيوانية وذلك لتحقيق الأمن الغذائي من خلال إطلاق العديد من المشروعات التي تهدف لتعظيم الإنتاج من اللحوم والوصول إلي الاكتفاء الذاتي.

أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الآونة الأخيرة عملت وزارة الزراعة علي التوسع في إنشاء المجازر الملحق بها وحدات بيطرية من أجل إجراء الكشوفات والفحوصات اللازمة علي المواشي للتأكد من سلامتها الصحية وإنتاج لحوم حمراء آمنة.

و ناشد عضو لجنة الزراعة، بأهمية نشر فكرة التوعية تجاه مواجهة ظاهرة ذبح أناث المواشي ( الأبقار والجاموس) التي من شأنها أن تعمل علي اندثار الثروة الحيوانية وتعرضها للخطر، علاوة علي عدم ذبح البتلو من المواشي.

وأوصي البرلماني، بتشديد الرقابة علي الأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع التلاعب في أسعار اللحوم والذبح خارج المجاز وذلك من خلال تدشين حملات تفتيش من قبل المحليات.

وكان قد أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية عن رفع درجة الاستعداد القصوي بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وطالب اللواء شعراوى بضرورة التواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية والتعامل الفوري مع أي طارئ الطارئة وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالالتزام بمواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية والحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين للمطاعم والكافتيريات والتى أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ووجه اللواء محمود شعراوى المحافظين بفتح المجازر الحكومية مجاناً للمواطنين الراغبين فى ذبح الاضحية وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومنع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي فى الشوارع الرئيسية ، والتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظات للسيطرة على أسعار السلع واللحوم.

كما وجه اللواء محمود شعراوى برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات ، مع متابعة مواقف السيارات ( النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة ، كما وجه اللواء محمود شعراوى السادة المحافظين بضرورة تحديد الإجازات للأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال فترة عيد الأضحى ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوي كل محافظة والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية.

وأصدر وزير التنمية المحلية تكليفات للأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التموين بالقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصاً على صحتهم وسلامتهم وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات ، مع التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمرور اليومى لرصد أية حالات للتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشدداً على تكثيف حملات النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظات .

كما وجه شعراوى بعمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار الساعة خلال العيد لمتابعة كافة تطورات الوضع في المحافظات والتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لمواجهة أي أحداث طارئة مع توجه غرفة العمليات بالمحافظات بالتواصل على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها والتشديد على تكثيف حملات المحافظات المرورية على الميادين العامة والشوارع ومنع التزاحم والتجمعات ومنع الاحتياجات المرورية مع متابعة مواقف سيارات السرفيس لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة المقررة .

وناشد اللواء محمود شعراوى المواطنين بالاستمرار فى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحرص على ارتداء الكمامات الوقائية فى الأماكن العامة موضحاً أن مبادرة الوزارة لتلقى الشكاوى ( صوتك مسموع ) تتلقى شكاوى المواطنين عن أى نقص سلع أو خدمات على www.facebook.com/sotakmasmw وعلى الخط الساخن 15330 وعن طريق الواتس آب على رقم 01150606783 وأيضاً على البريد الالكترونى [email protected] وذلك للتيسير على المواطنين وضمان وصول أى شكوى لهم بسهولة ويسر.