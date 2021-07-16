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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح حسين وسلوى عثمان يحتفلان بموسم جديد لـ بيت العز.. صور

صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال

احتفل صناع المسلسل الإذاعي بيت العز، الذي يقوم ببطولته سامح حسين وسلوى عثمان، ببدء تسجيل موسم جديد من العمل .

 

وعلقت الكاتبة الصحفية أمانى ضرغام مؤلفة العمل، عبر صفحتها على “فيسبوك”: “الحمد لله النهاردة يوم حلو، موسم جديد فى الإذاعة، مسلسل (بيت العز)، بطوله النجم سامح حسين وسلوى عثمان وسليمان عيد ومن مسرح مصر إبرام  سمير وبيشوى  وشباب مسابقة إبداع المتميزين”.

وأضافت: "شكرا للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تشجيعه لشباب مسابقة ابداع ورعايته لهم ليكونوا نجوم المستقبل، شكرا  للأستاذ محمد نوار رئيس الإذاعه  على دعمه للمسلسل واتاحة الفرصة للشباب، شكرا للأستاذة نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة  الراعية لتقديم المسلسل، وطبعا كل الشكر  لصديقتي العزيزة نسرين الجيار دينامو العمل ، وكل المحبة والتقدير للإذاعه الأم (البرنامج العام) التى تقوم بدور عظيم فى تقديم الشباب المبدع منذ 4 سنوات من خلال المسلسل.

 

عمل مسرحي جديد

 

كان الفنان سامح حسين، قد شوق جمهوره لعمل جديد مع الفنانة سارة درزاوي،ونشر صورا جمعتهما،من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وعلق سامح حسين  من خلال الصور :"قريبًا إن شاء الله ".
 

يذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية، كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذي عُرِضَ في فبراير 2020، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حول “إبراهيم” الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وكذلك حياته بالروتينية الشديدة.

سامح حسين سلوي عثمان أماني ضرغام مسلسل بيت العز محمد نوار

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