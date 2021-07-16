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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفيد عاشور يروي موقفا مؤثرا مع الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب

احمد زكي الهروب
احمد زكي الهروب

قال الفنان مفيد عاشور، إن هناك أعمال خالدة مثل (الشهد والدموع، وضمير أبلة حكمت ورأفت الهجان، وزيزينا، وحسن آرابيسك)، مشيراً إلى أنه مهما نشاهد تلك الأعمال لابد أن تشاهدها مرة أخرى.

وأضاف عاشور، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الأعمال التى فيها صدق تخرج بشكل رائع، كما أن الجميع صادق في عمله، بالإضافة إلى الصدق هناك حالة حب في العمل الدرامي، وكلما كان الإبداع صادقاً كلما كان رائعا.

وأكمل مفيد عاشور، أن هناك موقفا وقع في عام 1988 أنه عمل في فيلم مع الفنان محمود ياسين ثلاثة على مائدة الدم نصحني في بداية حياتي بأن تكون علاقتي بكل الموجودين في الاستديو علاقة جيدة من عامل البوابة حتي المخرج، لأن رد فعل العمل سيخرج منهم.

وتابع مفيد عاشور، أنه جسد مع الفنان أحمد زكي فيلم الهروب بدور ضابط، وعندما ذهب إلى مكان التصوير أرسل أحمد زكي في طلبه واندهش من ذلك، وعندما توجه إليه سأله هل أنت طالب في المعهد، قائلا:" الفنان أحمد زكي شكر فيا وشاف الصور وقلي أن تأثرك في المشهد كان رائع وكان وقتها مع الفنانة الكبيرة زوزو نبيل".


وأشار مفيد عاشور،إلى أن الفنانين يمتلكون كل الإمكانيات للحفاظ على الصدارة في الأعمال الفنية، "المساء مع قصواء"، برنامج أسبوعي يذاع يوم الجمعة، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة الـ9 وحتي الساعة الـ11 مساءً.

الفنان مفيد عاشور قصواء الخلالي فيلم الهروب أحمد زكي زوزو نبيل المساء مع قصواء

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