اتحاد الغرف العربية ينظم مؤتمر السودان للاستثمار في الأمن الغذائي العربي

عقد اتحاد العمل السوداني اجتماعا بمقر اتحاد أصحاب العمل السوداني الجمعة، مع وفد اتحاد الغرف العربية.

الاستثمار في الأمن الغذائي العربي

وجدد اتحاد أصحاب العمل السوداني ترحيبه باستضافة السودان لمؤتمر السودان للاستثمار في الأمن الغذائي العربي، الذي أطلق إعلانه اتحاد الغرف العربية في الرابع عشر من نوفمبر المقبل بالخرطوم بالشراكة مع اتحاد أصحاب العمل العرب ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية كشريك إستراتيجي برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة وحضور عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار بالدول العربية.

وأوضح رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني المهندس هاشم صلاح مطر في تصريحات صحفية عقب لقاء الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي ورؤوف زكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية بقيادات اتحاد أصحاب العمل والغرف المتخصصة الذي يزور الخرطوم حاليا .

وذكر أن المؤتمر يأتي في إطار السعي لتقديم السودان الجديد للعالم وعلى وجه الخصوص للعالم العربي وضمن جهود الاتحاد لدعم الفترة الانتقالية خاصة في جوانب الملف الاقتصادي.

وأشار مطر إلى أن المؤتمر يتيح فرصة لإقامة شراكات استراتيجية بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب ونظرائهم من السودان لاستغلال الفرص الاستثمارية الحقيقية وجذب رؤوس الأموال العربية بما يحقق مصالح جميع الأطراف في سودان ما بعد الثورة خاصة بعد إزالة المعوقات والعقبات عقب إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، ورفع القيود المصرفية وإجراء الكثير من الإصلاحات الاقتصادية وإصدار القوانين المساعدة والمحفزة للاستثمار.