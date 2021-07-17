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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

صدى البلد

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة حلا شيحة، خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت توبتها واعتزالها الوسط الفني ، بعد طرح كليبها الأخير مع النجم تامر حسني من فيلم مش أنا ، لتبدأ معركة بين حلا شيحة وتامر حسني على مواقع التواصل الإجتماعي . 

 

شاهد الفيديو:

حلا شيحة بين الفن والحجاب

وكانت حلا شيحة، قد كتبت من خلال حسابها الرسمي على الانستجرام: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وخصوصا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه سیحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات وأکدلي إنه هيحترم رغبتي».

 

رحلة تردد


وأضافت حلا شيحة: «إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقایس ربنا إحنا لم ولن ننجح أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسی".


وتابعت حلا شيحة: أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص إحنا أغلبنا ناسيينها إلا القليلين منا الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن”.


وأكملت حلا شيحة: “احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي وحابة أفكرك بالفيديو ده یا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف کده.. كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إن جواك أكيد في صراع وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح .(إلا من تاب وآمن عمل عملا صلحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما).. الله على كلام الله وجماله يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد”.


ورد الفنان تامر حسني  علي اتهامات الفنانة حلا شيحة له بنشر فيديو كليب بحبك من فيلم مش أنا الذي يتضمن مشاهد رومانسية تجمعهما على غير رضاها.


وكتب تامر حسني قائلا: “نهاركم جميل يا أغلى الناس .. الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير”.



ولمزيد من التفاصيل حول اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم شاهد الفيديو التالي...

 

شاهد الفيديو:

حلا شيحة حلا شيحة بين الفن والحجاب الفنانة حلا شيحة تامر حسني فيلم مش انا

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