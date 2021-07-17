أسعار الذهب اليوم السبت 17 - 7 - 2021

انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 17 - 7 - 2021، بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:
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أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة 16-7-2021
أسعار الذهب عيار 24 907 إلى 904
أسعار الذهب عيار 22 832 إلى 834
أسعار الذهب عيار 21 794 إلى 791
أسعار الذهب عيار 18 681 إلى 678
أسعار الذهب عيار 14 530 إلى 527
أسعار الذهب عيار 12 455 إلى 451
أسعار الذهب الاونصة 28,150 إلى 28,221
الجنيه الذهب 6,336 إلى 6,352
أسعار الذهب الكيلو 905,143 إلى 907,429
سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.