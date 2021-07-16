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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة 16-7-2021

أسعار - الذهب فى
أسعار - الذهب فى الامارات

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم،الجمعة 16 يوليو 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (215.54 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (58.68 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22(197.58درهم إماراتى ) أي ما يعادل (53.79 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (188.60 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (51.34دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (161.66درهم إماراتى ) أي ما يعادل (44.01 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 14 (125.73 درهم إماراتى) أي ما يعادل (34.23 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات للجرام عيار 12 (107.77 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (29.34دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6703درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1825 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب (1509 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (410.76دولار أمريكي).

أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (215.538درهم إماراتى) أي ما يعادل (58678دولار أمريكي).

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإماراتى:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الامارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الامارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

 

أسعار الذهب الامارات درهم إماراتى دولار أمريكي اليوم الجمعة

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