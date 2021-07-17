عمر كمال يحمس جمهوره لفعاليات جديدة بالساحل الشمالي

شارك نجم المهرجانات الشعبية عمر كمال متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة له بجوار سيارته اثناء توجهه للساحل الشمالي.

وظهر بإطلالة صيفية كاجوال، وحمس جمهوره بفعاليات جديدة بالساحل، وكتب: “يلا ع الساحل” وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ونال تعليقات كثيرة.

يذكر أن، المطرب عمر كمال، أحيا حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة الاستعراضية الروسية أوكسانا حيث التف الجميع حولهما خلال الحفل.

ونشر عمال كمال، مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه علي موقع "انستجرام"، وكتب قائلاً: "عمر كمال وأوكسانا في الساحل".



وقدم عمر كمال العديد من الأغاني الشهيرة منها: "بالبنط العريض للفنان حسين الجسمي، انتي معلمة، لغبطيطا، اوعدك، بنت الجيران، عود البطل، وعدد من اغانيه المميزة.



وقدمت أوكسانا أشهر رقصاتها على أنغام الدجى، وسط أجواء من التفاعل والبهجة بين الحضور، الذي استمر حتى المساء.



واحتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 مليون مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب.



ونشر عمر كمال على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع سمية الخشاب بمناسبة 10 مليون مشاهدة لكليب أوعدك بعد ساعات من إلقائه اللوم والعتاب في حوار تلفزيوني على شريكته في الأغنية.



كشف عمر كمال مغنى المهرجانات عن خلافه مع الفنانة سمية الخشاب ، وذلك خلال استضافته فى برنامج مع تمام على قناة الجديد .



وتابع “ عمر كمال ” قائلاً : سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، فالأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، فى حال إتمام اتفاقها معى.