عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يحمس جمهوره لفعاليات جديدة بالساحل الشمالي

صدى البلد

شارك نجم المهرجانات الشعبية عمر كمال متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة له بجوار سيارته اثناء توجهه للساحل الشمالي.

 

وظهر بإطلالة صيفية كاجوال، وحمس جمهوره بفعاليات جديدة بالساحل، وكتب: “يلا ع الساحل” وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ونال تعليقات كثيرة.

 

يذكر أن، المطرب عمر كمال، أحيا حفلاً غنائيا في الساحل الشمالي، بمشاركة الراقصة الاستعراضية الروسية أوكسانا حيث التف الجميع حولهما خلال الحفل.

 

ونشر عمال كمال، مقطع فيديو من الحفل عبر حسابه علي موقع "انستجرام"، وكتب قائلاً: "عمر كمال وأوكسانا في الساحل".

 


وقدم عمر كمال العديد من الأغاني الشهيرة منها: "بالبنط العريض للفنان حسين الجسمي، انتي معلمة، لغبطيطا، اوعدك، بنت الجيران، عود البطل، وعدد من اغانيه المميزة.


وقدمت أوكسانا أشهر رقصاتها على أنغام الدجى، وسط أجواء من التفاعل والبهجة بين الحضور، الذي استمر حتى المساء.


واحتفل مغني المهرجانات عمر كمال بوصول مشاهدات كليب أغنيته الجديدة مع الفنانة سمية الخشاب أوعدك إلى 10 مليون مشاهدة، بعد مرور حوالي شهر على طرحها على موقع يوتيوب. 


ونشر عمر كمال على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له مع سمية الخشاب بمناسبة 10 مليون مشاهدة لكليب أوعدك بعد ساعات من إلقائه اللوم والعتاب في حوار تلفزيوني على شريكته في الأغنية. 


كشف عمر كمال مغنى المهرجانات عن خلافه مع الفنانة سمية الخشاب ، وذلك خلال استضافته فى برنامج مع تمام على قناة الجديد . 


وتابع “ عمر كمال ” قائلاً : سمية الخشاب فنانة كبيرة وسعيد بالتعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، ولكن زعلان منها لأنها أخلت باتفاق التعاون معها من خلال أغنية أوعدك ، فالأغنية حققت نجاحاً كبيراً فى مصر ووصل عدد المشاهدات الى 10 مليون ، ولكن كان من الممكن ان تحقق الاغنية ارقام مشاهدات تصل الى 30 أو 40 ، فى حال إتمام اتفاقها معى.

عمر كمال اغاني عمر كمال المطرب عمر كمال عمر كمال وسمية الخشاب عمر كمال في الساحل الشمالي صور عمر كمال

ترشيحاتنا

في بداية جولته الرعوية بالمنيا.. رئيس الإنجيلية يرسم قسًّا لطوخ وينصب آخرا لبني عمران ويجتمع بمجمع ملوي

أهم الاخبار .. خناقة حمو بيكا .. ونتيجة مباراة بيراميدز ضد المقاولون

كنيسة العذراء سيدة الكرمل تحتفل بعيد سيدة الكرمل

أول قرار من نقابة المهن التمثيلية بعد أزمة فيلم "مش أنا"..فيديو

العراق.. قبيلة قاتل الهاشمي تتبرأ منه وتطالب بالقصاص

أخبار الرياضة | قائد فريق كايزر تشيفز السابق يتحدث عن نهائي إفريقيا وريال مدريد يطلب التعاقد مع محمد صلاح وبيراميدز يعود لمنصة الفوز من جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

تحذير أمريكي جديد بشأن الصراع في إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ