أخبار التكنولوجيا.. مايكروسوفت تعيد إحياء الميزة الأكثر كرها في ويندوز.. واتساب يحظر 2 مليون حساب في الهند

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

تطبيق مذهل على أندرويد يكشف لك معلومة مهمة حول هاتفك.. إليك الرابط

إذا كنت تمتلك هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد Android، فقد ترغب في الحصول على تطبيق مذهل يكشف لك عن معلومات مهمة حول صحة جهازك.

لحفظ إيميلاتك المهمة.. كيفية تحويل رسائل Gmail إلى نسخة PDF

مع كثرة تلقي رسائل البريد الإلكتروني، سواء الخاصة بالعمل أو الدراسة، على تطبيق Gmail يفقد أحيانا الكثير من المستخدمين الرسائل الخاصة بهم على Gmail خاصة تلك التي تحتوي على معلومات مهمة والتي تكون أفضل حل لها تحويلها من Gmail إلى نسخة PDF .

لإرسال رسائل نصية مباشرة.. كيفية استخدام ميزة كلوب هاوس الجديدة؟

أطلق تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، تحديثا مهما لمستخدميه على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، والذي يجلب ميزة جديدة يضيفها لأول مرة تطبيق الدردشة الصوتية الاجتماعية.

احذر.. 7 مشكلات تواجه هواتف آيفون عند تحميل iOS 15

مع بدء شركة آبل الأمريكية توفير النسخ التجريبية لإصدار نظام تشغيلها الأحدث iOS 15 ، ومع اقتراب توفير نظام التشغيل خلال الأسابيع القادمة، كشفت تقارير أن هواتف الآيفون ستعاني من مشكلات بالغة عند تحميله.

هل تذكر Clippy؟ مايكروسوفت تعيد إحياء الميزة الأكثر كرها في ويندوز

أعادت شركة مايكروسوفت Microsoft، إحياء الميزة “الأكثر كرها” في ويندوز، والتي تتمثل في شخصية Clippy، والتي ظهرت سابقا ضمن أنظمة الشركة الأمريكية، كمساعد افتراضي على شكل “مشبك ورق” يعمل وفقا لرسوم متحركة تفاعلية، داخل محتوى نظام التشغيل الشهير.

رسميًا.. تكنو تطلق هاتفي Camon 17 و Camon 17 Pro

أطلقت شركة تكنو Tecno، رسميا أحدث هواتفها الذكية إلى الأسواق الهندية، و سيتوفر هاتفي Camon 17 و Camon 17 Pro، للحجز المسبق على متجر أمازون الإلكتروني بالهند، ومن المقرر أن يتم البيع الإصدار العادي من السلسلة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 26 يوليو.

قرار جديد من جوجل يجبرك على استخدام واتساب.. اعرف السبب

كانت شركة جوجل Google، أعلنت نهاية العام الماضي، مد فترة السماح باستخدام لتطبيق جوجل ميت Google Meet، مجانا لأي شخص يملك حساب Gmail، ويتزامن ذلك العرض مع ظروف الحظر الذي يتعرض له العالم لمنع تفشي فيروس كورونا وإجبار الملايين من الأشخاص على البقاء بالمنزل.

فيفو تزيح الستار عن هاتف مميز بتقنية الـ 5G

أطلقت شركة فيفو Vivo، رسميا أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة Y، وينطلق هاتف Vivo Y72 إلى الأسواق الهندية مزودا بمعالج كوالكوم، وهو أول هاتف يعمل بتقنية الجيل الخامس 5G من الشركة الصينية يصل إلى الهند.

تقوم شركة تطبيق المراسلة واتساب WhatsApp، بحظر ما يقرب من ثمانية ملايين حسابا في جميع أنحاء العالم كل شهر، ولكن في خطوة غير مسبوقة باستخدام تقنية التعلم الآلي المتقدمة حظرت أكثر من مليوني حساب في دولة واحدة خلال 30 يوما فقط.