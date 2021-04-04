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تكنولوجيا

منها كتم الإيميلات المزعجة.. 3 ميزات خفية في Gmail عليك استخدامها

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:00 ص
منها كتم الإيميلات
منها كتم الإيميلات المزعجة.. 3 ميزات خفية فى Gmail
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ندى على
أكثر ما يزعج مستخدمو تطبيق البريد الإلكترونى Gmail  الأعداد الهائلة من الإيميلات، حيث يكون أغلبها إيميلات غير مهمة أو إيميلات ترويجية للإعلانات، الأمر الذى يجعل المستخدمون يحسون وكأنهم فى متاهة. 

وبحسب موقع CNET فإن تطبيق البريد الإلكترونى Gmail يحتوى على عدد من الميزات الكثيرة التى تسهل من عملية استخدامه بشكل كبير، وتساعد على تخطى الإزعاج الذى يختبره الكثيرون، ومن هذه الميزات : 


كتم رسائل البريد الإلكتروني المزعجة

يمكن أن يكون التعثر في سلسلة رسائل بريد إلكتروني جماعية مزعجًا، خاصة إذا كنت تعمل من المنزل ، وإذا كان لديك بريد إلكتروني جماعي نشط ، فيمكنك إلغاء الاشتراك. افتح thread ، انقر فوق الزر ثلاثي النقاط في الجزء العلوي وانقر فوق كتم الصوت، سيتم نقل المحادثة إلى الأرشيف الخاص بك ، حيث ستبقى حتى عند وصول المزيد من الردود. 

زر للتنبيه حتى لا تنسى

ويشبه هذا الزر المنبه، حيث يحتوي Gmail على زر غفوة للرسائل التي لست مستعدًا للرد عليها ولكن بدون أن تفقد بريدك الوارد، ويمكنك أن تمرر مؤشر الماوس فوق رسالة في بريدك الوارد وانقر على زر الساعة الصغير على اليمين واختر وقتًا وتاريخ لاحق في وقت من اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل أو وقتًا محددًا تحدده  حتى تظهر مرة أخرى في الجزء العلوي من صندوق الوارد . 

قراءة البريد بالكامل دون فتحه 

ويمكن تكبير الشاشة لأقصى حد لرؤية رسائل البريد الإلكترونى بشكل كبير مثل تطبيق Outlook ، حيث يمكنك عرض الرسائل والرد عليها دون مغادرة البريد الوارد،  لذلك انقر فوق رمز الترس أو gear icon في الزاوية العلوية اليمنى لفتح لوحة الإعدادات السريعة ، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى جزء القراءة وحدد يمين البريد الوارد أو صندوق الوارد أدناه لتقسيم العرض أفقيًا أو رأسيًا.

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