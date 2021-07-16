لإرسال رسائل نصية مباشرة.. كيفية استخدام ميزة كلوب هاوس الجديدة؟

أطلق تطبيق كلوب هاوس Clubhouse، تحديثا مهما لمستخدميه على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، والذي يجلب ميزة جديدة يضيفها لأول مرة تطبيق الدردشة الصوتية الاجتماعية.

وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، يوفر تطبيق كلوب هاوس، ميزة جديدة للمراسلة المباشرة تسمى Backchannel، ستسمح هذه الميزة بتبادل محادثات نصية فردية وجماعية على تطبيق الصوت الاجتماعي.

فإذا كنت متحدثًا عبر تطبيق كلوب هاوس، سوف تسمح لك ميزة كلوب هاوس الجديدة، باستخدام Backchannel للدردشة مع المضيفين المشاركين، وتلقي الأسئلة من الأشخاص عبر الرسائل النصية وتحديد من الذي ستتصل به من الجمهور.

وعند استخدام ميزة Backchannel، سيتمكن المستخدمون الذين تتابعهم من إرسال رسائل إليك وستظهر رسائلهم في علامة التبويب الرئيسية، وإذا تلقيت رسائل من أشخاص لا تتابعهم، فستظهر كجزء من بريد وارد منفصل.

ولتصفحها بسهولة، يمكنك النقر فوق رمز الطائر الموجود أسفل الشاشة الرئيسية ضمن كلوب هاوس وداخل الغرف للوصول إلى Backchannel، وستتمكن من عرض الرسائل هنا وأيضًا إنشاء رسائل خاصة أو جماعية جديدة من خلال النقر على أيقونة القلم والورق في الزاوية.

أولا: كيفية إرسال رسالة باستخدام ميزة Backchannel بتطبيق كلوب هاوس:

الخطوة الأولى: انقر فوق الرمز على شكل طائر أسفل يمين الشاشة الرئيسية من التطبيق.

الخطوة الثانية: انقر على أيقونة القلم والورق الموجودة في الركن الخاص بميزة القناة الخلفية Backchannel.

الخطوة الثالثة: اكتب اسم المستخدم الذي تبحث عنه لإنشاء سلسلة محادثات جديدة.

الخطوة الرابعة: يمكنك أيضًا إرسال الرسائل عن طريق النقر على رمز الطائر في ملف التعريف الخاص المستخدم، (تذكر لن يكون هذا الرمز مرئيًا إلا إذا قام المستخدم بتشغيل خاصية الرسائل للجميع).



ثانيا: كيفية العثور عن صندوق الوارد الخاص بطلبات الرسائل على تطبيق كلوب هاوس:

الخطوة الأولى: قم بزيارة الصفحة الخاصة بميزة القناة الخلفية Backchannel على تطبيق كلوب هاوس.

الخطوة الثانية: انقر فوق خيار الطلبات في الجزء السفلي من الشاشة.

الخطوة الثالثة: اضغط على فوق الخيار لرؤية المحتوى الجديد من طلبات المرسلة.