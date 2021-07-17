قرار جديد من جوجل يجبرك على استخدام واتساب.. اعرف السبب

كانت شركة جوجل Google، أعلنت نهاية العام الماضي، مد فترة السماح باستخدام لتطبيق جوجل ميت Google Meet، مجانا لأي شخص يملك حساب Gmail، ويتزامن ذلك العرض مع ظروف الحظر الذي يتعرض له العالم لمنع تفشي فيروس كورونا وإجبار الملايين من الأشخاص على البقاء بالمنزل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، أعادت عملاقة البحث الأمريكي، الحد الأقصى لمكالمات تطبيق Meet المجانية، حيث لن يتمكن مالكو حسابات "جيميل" من إجراء مكالمات فيديو جماعية طويلة، وتتوقف المكالمة تلقائيا عند اتمامها 60 دقيقة.

ويأتي هذا التغيير على غرار منصات المؤتمرات المنافسة مثل تطبيق زووم Zoom، حيث وضعت معظم خدمات الفيديو قيودًا على مقدار الوقت الذي يمكن للمستخدمين التحدث فيه دون دفع مقابل الامتياز، واليوم تنضم خدمة "جوجل" إليهم.

وكما توضح الشركة الأمريكية، عندما تصل المكالمة الجماعية إلى 55 دقيقة، سيتلقى المشاركون في المكالمة إشعارًا بأن المكالمة على وشك الانتهاء، لتمديد المكالمة، يمكن للمضيف ترقية حساب جوجل الخاص به، وإلا ستنتهي المكالمة عند الدقيقة 60.

وأكدت جوجل، على أن التغيير لن يؤثر على المكالمات الفردية التي تضم مشاركين فقط، ولكن سيتم تطبيق الحد الأدني على أي شخص ينضم إلى مكالمة جماعية تضم 3 أشخاص أو أكثر.

وفي الوقت الحالي، لا يمكن لمستخدمي المملكة المتحدة الاشتراك فعليا في خيار مساحة العمل الفردية من جوجل،لأن هذا الاشتراك البالغ 9.99 دولارًا، والذي يفتح مكالمات غير محدودة ومجموعة من المزايا الأخرى، متاح فقط في الولايات المتحدة وكندا وعدد قليل من الدول الأخرى.

جوجل تنهي فترة السماح لمكالمات Google Meet المجانية

و قد أعلنت جوجل أنها ستوقف خدمة العمل Meet مجانا مع نهاية مارس، على أن تكون المكالمات عبر التطبيق محدودة حتى 60 دقيقة بحد أقصى، ولكنها سمحت بمد الفترة المجانية لمحادثات الفيديو حتى نهاية شهر يونيو المنصرم، واعتبارا من أول الشهر الجاري، سيكون مستخدمو خدمة Gmail، قادرين على إجراء مكالمات فيديو جماعية مجانية مدتها 60 دقيقة فقط بدلا من 24 ساعة.

ويعني ذلك، أنه إذا كنت من مستخدمي مكالمات جوجل، وترغب في استضافة دردشة مع مجموعة من الأصدقاء لأكثر من ساعة، فقد يجبرك قرار الشركة بتقييد الحد الأقصى للمكالمات على استخدام تطبيقات أخرى مثل واتساب WhatsApp أو فيس تايم FaceTime.

ويسمح تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك حاليا، بإجراء مكالمات فيديو جماعية لما يصل إلى ثمانية أشخاص بالانضمام إلى مكالمة فيديو ولا يوجد حد زمني لوقت المكالمة، بينما تسمح شركة آبل في الوقت الحالي بإجراءات مكالمات مرئية جماعية لما يصل إلى 32 شخصًا باستخدام تطبيقها الافتراضي FaceTime.



الجدير بالذكر أن شركة جوجل قد أعلنت في نهاية عام 2020، أن مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail المجانية، يمكنهم الاستفادة من تطبيق Meet لإجراء مكالمات فيديو جماعية تضم 3 أشخاص أو أكثر، وتستمر مدة هذه المكالمة 24 ساعة.