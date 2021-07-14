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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"العب أثناء التنزيل" ميزة جديدة من جوجل لعشاق الألعاب

ميزة جديدة من جوجل
ميزة جديدة من جوجل لعشاق الألعاب

كشفت شركة جوجل Google، عن ميزة جديدة لمطوري ألعاب على نظامها التشغيلي أندرويد، والتي تسمى "العب أثناء التنزيل".

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تعمل ميزة جوجل الجديدة الموجه للألعاب على متجر تطبيقاتها جوجل بلاي، والتي ستتيح للمستخدمين تسريع الوقت من بدء عملية التنزيل.

 

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ويوضح اسم الميزة "العب أثناء التنزيل"، الهدف منها والتي تسمح للمستخدم تشغيل اللعبة المراد تحميلها بمعدل ضعفين عبر متجر جوجل بلاي قبل تنزيل جميع أصول اللعبة، والتي من المفترض أن تصدر مع نظام التشغيل المرتقب أندرويد 12.

وسيتمكن اللاعبون من البدء باللعب حتى قبل تثبيت اللعبة على هاتف أندرويد، والتي من المحتمل أن تكون الألعاب الحديثة هي أكبر التطبيقات التي تنزلها في المتوسط.

وتهدف جوجل بميزة الألعاب الجديدة، إلى تقليل وقت تنزيل تطبيق الألعاب، والتي عادة ما تستغرق هذا العملية دقيقتين، خاصة مع الألعاب ذات الملفات الكبيرة.

وتعد عملاقة التقنية الأمريكية المستخدمين بالحصول على لعبتهم المفضلة خلال نصف الوقت فقط، لتشغيل لعبة تبلغ 400 ميجابايت، بمجرد توفر الميزة الجديدة مع نظام أندرويد 12.

وتتشابه ميزة جوجل القادمة، مع أحدى مزايا ألعاب PlayStation، حيث تضيف سوني خاصية لتجربة الألعاب قبل بدء اللعب، حتي لا يضطر المستخدم للانتظار طويلا للاستمتاع باللعبة.

أندرويد 12 يجلب واجهة جديدة للألعاب

ووفقا للموقع التقني، فأن هذه ليست المرة الأولى التي تطور فيها من جوجل ميزة لتحميل الألعاب بشكل أسرع، حيث تسمح خاصية Play Instant، للاعبين بتجربة الألعاب على متجر جوجل بلاي قبل تنزيلها.

ولكن تستخدم ميزة "التشغيل أثناء التنزيل" تنسيق حزمة تطبيقات أندرويد AAB من جوجل، والذي يستبدل ملفات APK القديمة.


ويأتي نظام أندرويد 12، بواجهة جديدة تماما، بالإضافة إلى تغيير كبير في شريط الإشعارات وأنماط التحكم، ومن بين أبرز التغييرات التي يجلبها نظام جوجل، ميزة موجهة لعشاق الألعاب.


فقد عثر بعض المطورين داخل إصدار نظام التشغيل أندرويد 12، على ميزة جديدة تسمى وضع اللعب "Game Mode"، والذي يوفر للمستخدم سلسلة من الميزات الجديدة.

ويمكن للمستخدمين تنشيط وضع اللعب، في واجهة إعدادات أندرويد 12، من خلال الذهاب إلى قائمة ”الإشعارات Notification“ ثم النقر على خيار ”عدم الإزعاج“، ومن خلال اختيار الجدولة Scheduals يختار المستخدم تنشيط ”وضع اللعب“.

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