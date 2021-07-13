نصف مليار يورو.. فرنسا تفرض غرامة ضخمة على جوجل لهذا السبب

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بأن فرنسا قررت فرض غرامة على شركة "جوجل" بسبب خلاف حول حقوق الملكية الفكرية.

وذكرت الوكالة أن باريس فرضت غرامة على جوجل قدرها 500 مليون يورو بسبب خلاف على أحقية النشر وحقوق الملكية.

ووافقت جوجل الشهر الماضي، على تسوية مع الحكومة الفرنسية بعد فرض غرامة قياسية على الشركة، قدرها 267 مليون دولار أمريكي، بسبب استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات.

وقبلت شركة جوجل بقرار التسوية ودفع الغرامة التي تبلغ 220 مليون يورو أرغمتها عليها هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية لسيطرتها على خدمات الإعلانات الرقمية الخاصة بها واحتكارها.

وقالت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية إن جوجل كانت تقدم معاملة تفضيلية لمحرك الإعلانات DFP الخاص بها، والذي يسمح للناشرين ببيع مساحتهم الإعلانية، بالإضافة إلي منصة مبيعاتها SSP AdX، التي تسمح لهم ببيع مخزونهم الإعلاني للمعلنين.