عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كندا علوش تهنئ أخيها بعيد ميلاده: أحلى وأحسن وأهضم رفيق وأخ

صدى البلد

هنأت الفنانة الجميلة كندا علوش أخوها بمناسبة عيد ميلاده، وشاركت صورة تجمعها به عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت كندا: “ بدورة حبيبي.. كل سنة وانت أحلى وأهضم وأحسن رفيق وأخ.. الله يوفقك ويسعدك وتضل جنبي على طول 🎂🎂🎂🎉🎊🎉🎊❤️❤️😘😘😘”.
 

وتفاعل معها جمهورها عبر السوشيال ميديا، وقدموا التهنئة لأخوها بدر ونالت عدد كبير من التهاني ورسائل حب وتقدير لعلاقتهم الجميلة.

 

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.

 

 

كندا علوش اعمال كندا علوش صور كندا علوش تهنئة ميلاد اخوها ضي القمر حجر جهنم

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبى: مستعدون لتقديم المساعدة والدعم في أزمة سد النهضة

الصحة : تسجيل 77 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

فيسبوك يرد على بايدن: اتهامات التضليل حول كورونا لن تشتت تركيزنا

تنافس مثير بين أقوى محركات أودي .. فيديو

برلماني: ما فعله السيسي في "حياة كريمة" بمثابة إعجاز

صيغة التسمية عند الذبح.. وماذا يقال عند ذبح الأضحية؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

رسميًا.. الكاف يعلن الموافقة على إقامة دوري السوبر الأفريقي

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 13 منطقة بـ المنيا

٤ قرارات جديدة من الكاف قبل مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مرعبة.. شاهد انهيار أرضي يبتلع المنازل بسكانها شمال ألمانيا|فيديو

أنا مش شمتان .. صدى البلد يكرم محمد رشاد عن أحدث أغانيه

تكريم أسما شريف منير في صدى البلد عن برنامج أنا وبنتي

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

فيديو

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

كملت الحتة الناقصة.. مشاهد من ارتباط خالد عليش وخطوبة كارولين عزمي

راجعين بالعاشرة.. أبرز تصريحات موسيماني والشناوي قبل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز "فيديوجراف"

أغرب قصة حب.. شقيقتان توأم تتزوجان من توأم ويعيشون بمكان واحد "فيديوجداف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ