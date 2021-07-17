كندا علوش تهنئ أخيها بعيد ميلاده: أحلى وأحسن وأهضم رفيق وأخ

هنأت الفنانة الجميلة كندا علوش أخوها بمناسبة عيد ميلاده، وشاركت صورة تجمعها به عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت كندا: “ بدورة حبيبي.. كل سنة وانت أحلى وأهضم وأحسن رفيق وأخ.. الله يوفقك ويسعدك وتضل جنبي على طول 🎂🎂🎂🎉🎊🎉🎊❤️❤️😘😘😘”.



وتفاعل معها جمهورها عبر السوشيال ميديا، وقدموا التهنئة لأخوها بدر ونالت عدد كبير من التهاني ورسائل حب وتقدير لعلاقتهم الجميلة.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم الأصيلين، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

ضي القمر من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل إلا أنا.

وتستعد كندة حاليًا للمشاركة في العديد من الأعمال الجديدة، من بينها فيلم بلالين من إخراج معتز التوني، وتأليف عادل صليب، وبطولة أحمد كمال، سوسن بدر، علا رشدي ومصطفى خاطر.