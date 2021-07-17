حسدتها الفنيات بعد خطوبتها لسبب غريب .. 5 معلومات عن كارولين عزمي

تصدرت الفنانة كارولين عزمي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول فديوهات خطوبتها على رجل الأعمال بيشوي ويليم عبر السوشيال ميديا.

واقتصر حفل خطوبة كارولين عزمي على حضور عائلة العروسين وبعض الأصدقاء المقربين لهما، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كارولين وبيشوى

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :

1- درست كارولين عزمي بقسم التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

2- شاركت كارولين عزمي في العديد من الأعمال المسرحية التي لفتت من خلالها مثل لحب في قلب هضبة الهرم، أمباليه، بوجي وضمضم.

3- عرف الجمهور كارولين عزمي من خلال ادوارها فى مسلسل الاب الروحى ، ومسلسل أبو العروسة .

جلسة تصوير العروسين

4-تنتظر كارولين عزمي خلال الفترة القادمة عرض مسلسلها الحرامى 2 ، والذى تشارك فى بطولته رانيا يوسف .

5- مازحها الجمهور وتحديداً الفتيات عبر السوشيال ميديا ، حيث أكدوا انها محظوظة لانها سوف تتمكن من شراء ادوات تجميل كما ترغب من فروع محلات والد زوجها الشهيرة .