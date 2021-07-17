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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع حافظ رمضان بمدينة نصر يطالبون بإنشاء مطب صناعى حفاظا على الأرواح

صدى البلد

ناشدت السيدة سامية ناصرى ، المقيمة في شارع حافظ رمضان المتفرع من احمد فخرى مدينة نصر التابعة الى محافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإنشاء مطب صناعي للحد من سير السيارات بسرعة جنونية ما يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث.

وتقول في رسالتها: "نعانى نحن سكان شارع حافظ رمضان المتفرع من احمد فخرى مدينة نصر التابعة الى محافظة القاهرة أشد المعاناة بسبب عدم وجود إشارات لعبور الطريق لخدمة الناس بالمنطقة أو مطب صناعى يبطئ سرعة العربيات السريعة التي تتسابق فيه وبسرعة فوق الوصف، وبناخد وقت عشان نعدي وللأسف الطريق دا الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين مما يعرض أرواحهم وحياتهم اليومية للموت ".

وأضافت: «نطالب بالموافقة على إنشاء مطب صناعي بالمواصفات القانونية، خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث وسيل الدماء المتكرر ، رحمة بكبار السن والأطفال المترددين على هذا الطريق الرئيسي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء».


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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