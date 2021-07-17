حمادة هلال يشوق جمهوره ويعلن موعد طرح أغنيته الجديدة "أم أحمد"

شوق الفنان حمادة هلال جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بموعد طرح كليب اغنيته الجديدة “ام احمد”.

وكتب: “ناس كتير بتسألني ايه حكايه ام احمد ان شاء الله يوم الاثنين الساعه 9 على قناتي الرسميه YouTube هنشوف ونعرف حكايه اغنيه ام احمد فى البلكونه”.



يذكر ان، المطرب حمادة هلال انتهى من تصوير كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "أم أحمد"، ودخولها حاليا من مرحلة المونتاج، ومن المقرر طرح الأغنية خلال أيام قليلة.

المداح 2

ونفى الفنان حمادة هلال، تعاقده بشكل رسمي على الجزء الثاني من مسلسل “المداح".

وكتب حمادة هلال، من خلال حسابه الرسمي على “الفسبوك”: “لم اتعاقد حتى الآن على تقديم الجزء الثاني من مسلسل المداح ونفسي يكون أقوى من الجزء الأول”.