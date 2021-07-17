بعد فسخ الخطوبة.. ميرنا الهلباوي تهنئ محمد عطيه بعيد ميلاده

هنأت الكاتبة ميرنا الهلباوي نجم ستار اكاديمي محمد عطية خطيبها السابق، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك بعد انفصالهم، وشاركت صورة له ورسالة عبر خاصية الاستوري على الانستجرام.

وكتبت ميرنا: “متأخرة بس مش مشكلة.. كل سنة وانت طيب ومبسوط ومرتاح ومحقق كل اللي نفسك فيه.. مش هطول هنا في الكلام عشان بيحصل حوارات”.

ونشرت مذيعة الراديو ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن نجم ستار أكاديمي محمد عطية على حسابها الشخصي على الانستجرام قامت بحذف جميع الصور التي تجمعهما معا في مختلف المناسبات وعلى مدار فترة خطبتهما .

وعلق الفنان محمد عطية على انفصاله عن المذيعة ميرنا الهلباوى.

وقال في تصريحات لـ"صدى البلد "احنا أصحاب عادي ومفيش نصيب، ولايوجد أى مشاكل بينتا.

وتصدر الثنائي محمد عطية نجم ستار أكاديمي وخطيبته ميرنا الهلباوي مذيعة الراديو محركات البحث على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، بعد أن أعلنت ميرنا الهلباوي خبر انفصالها عن محمد عطية نجم ستار أكاديمي، من خلال حسابها على انستجرام.