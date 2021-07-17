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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موهبة بالفطرة.. ابنة كارول سماحة لديها شغف التصوير من عمر 3 سنوات

صدى البلد

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت بأطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا مليئا بالورود بالالوان المختلفة، وكتبت: “الصور تم التقاطها عن طريق ابنتي تالا ذات الخمس سنوات فقط.. موهوبة بالتصوير واكتشغتها من عمر ال3 سنوات”.

 

يذكر ان، كارول سماحة طرحت مؤخرا، أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021.

 

أغنية “اللي خان” غناء: الفنانة كارول سماحة، وكلمات الدكتور مدحت العدل، وألحان أحمد العدل.


يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من بطولة الفنانة نيللي كريم، بجانب كل من محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.

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