رفع 110طن تراكمات بإدفو و80 طن بأسوان ومعسكر للنظافة بقرى أبو الريش

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،أبرز الأنشطة والأعمال والانجازات التي تمت بناء على تعليماته، بعد ورود شكاوى ومطالب من المواطنين بالتدخل السريع لحلها .

حيث أكد إبراهيم سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه تم رفع 110 من تراكمات الأتربة والمخلفات من بعض الشوارع بالمدينة على مدار يومين ، وهو الذى تواكب مع استمرار الأعمال اليومية للنظافة العامة بمشاركة ٢٠ معدة وسيارة نقل ثقيل بأحياء المدينة الثلاثة .

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بينما أشار صابر حسين رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، إلى أنه تم تشغيل الخط الجديد لمياه الشرب بقطر ٦٠٠ مللى والمغذي لمدينة نصر النوبة والذي يقع خلف عمارات الإسكان الإجتماعى، وبالتالي تم غلق الخط القديم المتهالك وانتهت مشكلة التسريبات المسببة للطفح والبرك والحشائش خلف العمارات والتي قام أحد المواطنين بإرسالها على الواتس الخاص بالمحافظ ، كما تم أيضا حل مشكلة إنقطاع المياه بشارع ٣٧ بالسبوع وتم ضخ المياه للأهالي بعد إنتهاء أعمال الإصلاح والصيانة ، وهو الذى توازى مع رفع تراكمات الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والعمل على دعم كشافات الإنارة العامة بها .

وفى السياق ذاته ، وبناءاً على توجيهات محافظ أسوان ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، برئاسة العميد عادل شرشر برفع 80 طن من تراكمات الأتربة والمخلفات على مدار الأسبوع الماضى ضمن معسكر " قريتنا جميلة ونظيفة " بنجوع قرى أبو الريش قبلى وبحرى وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية لقروى أبو الريش ، بجانب عدد من المتطوعين من الشباب والجمعيات الأهلية، حيث شمل المعسكر أيضاً أعمال التجميل والتشجير والدهانات وعقود الزينة على أعمدة الإنارة بطريق أسوان / القاهرة الزراعى ، وهو الذى توازى مع تنظيم حملة للإشغالات إستهدفت رفعها من السوق السياحى ، وأسواق الشواربى والحارث والسيدة نفيسة ، فيما تم رفع تراكمات أتربة ناتجة عن حفر لصيانة الشبكات وسط عمارات السيل الجديد بعد وصول شكوى لإحدى المواطنات على الواتس الخاص بالمحافظ .

وفى نفس الإتجاه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة العميد محمد البنا بتنظيم حمله مكبرة بمدينه دراو ضمت من الأمن الصناعي والتموين والصحة ومكتب العمل والبيئة لرفع الإشغالات ومراجعة التراخيص ، بجانب تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من فيرس كورونا ، علاوة على ضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع مع مواجهة جشع بعض التجار حيث تم عمل محاضر للمخالفين ، فيما واصلت أعمال رصف الطرق الداخلية داخل قرية المنصورية طبقاً للخطة المحددة على مستوى قرى ومدن المحافظة .

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