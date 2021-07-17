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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي تشعل المسرح برقصاتها الرشيقة في حفل الساحل الشمالي

صدى البلد

أشعلت الفنانة روبي المسرح برقصاتها الرشيقة خلال حفلها في الساحل الشمالي، ونشرت روبي فيديو من الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

 

وتفاعل الجمهور مع روبي أثناء الحفل علي أنغام أغنيتها"حتة تانية".

 

ولم يشهد الحفل حضور أي فتاه محجبه، بسبب الاعلان عن عدم دخول المحجبات الحفل، وهو الامر الذى نفته روبي فى بيان منذ أيام  .

 

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر أغنياتها منها «ليه بيداري كده، وقلبي بلاستيك، وحتة تانية، وانت عارف ليه، وآه يا رموش».

 

وأثارت شروط الحفل غضب جمهور روبي، خاصة بسبب عدم دخول المحجبات، وارتداء التربون فقط، لترد روبي على هذه النقطة عبر حسابها بـ«إنستجرام» قائلة: «مساء الخير فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع».

 

وأضافت: «لا يمكن منع أي محجبة من الدخول، ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا».

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