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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد 3 أسابيع فقط في منصبه

إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا

جاويد
جاويد


 

أكد  وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد اليوم السبت إنه أثبتت إصابته بكوفيد -19 لكن أعراضه كانت خفيفة وتناول جرعتين من لقاح ضد المرض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأيد جاويد ، الذي شغل منصب وزير الصحة منذ  ثلاثة أسابيع، خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإعادة فتح اقتصاد إنجلترا بالكامل وإلغاء القيود القانونية المتعلقة بفيروس كورونا اعتبارًا من يوم الاثنين.

وقال في تغريدة: "هذا الصباح أثبتت إصابتي بفيروس كوفيد" ، مضيفًا أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع ، وينتظر تأكيدًا  لاختبار  بي سي آر ، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر.

أضاف "أنا في انتظار نتيجة تفاعل البوليميراز المتسلسل ، لكن لحسن الحظ فإصابتي ذات أعراض خفيفة."

وسبق إن قال جاويد في 17 مارس أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح كوفيدCOVID-19 من إنتاج أوكسفورد / أسترا زينيكا ( AZN.L ) ، ونشر صورة له وهو يحصل على جرعة ثانية في 16 مايو.

تواجه بريطانيا موجة جديدة من حالات الإصابة بـ COVID-19 ، لكن جونسون وجافيد يقولان إن برنامج اللقاح كسر إلى حد كبير الصلة بين حالات COVID-19 والوفيات.

قامت بريطانيا بتطعيم ثلثي البالغين بالكامل ، لكنها لم تقم بتلقيح الأطفال.

حذر بعض العلماء من أن خطط إعادة فتح الحكومة تعد خطيرة نظرًا للعدد الكبير من الأشخاص الذين لا يزالون غير محصنين وحقيقة أن اللقاحات ليست فعالة بنسبة 100٪، وخاصة سلالات الوباء.
 

وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد كوفيد -19 جونسون انجلترا COVID الحكومة سلالات الوباء بريطانيا

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