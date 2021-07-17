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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 130 ضحية.. ميركل تزور المنطقة المتضررة من الفيضانات في ألمانيا

ميركل تزور المنطقة
ميركل تزور المنطقة التي ضربتها الفيضانات في ألمانيا

تزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، المنطقة التي ضربتها الفيضانات غرب ألمانيا، والتي خلفت أضرارا جسيمة وقتلت أكثر من 130 شخصا.

ومن المقرر أن تتوجه ميركل  الى قرية شولد المنكوبة في ولاية رينانيا بالاتينات والتي دمر القسم الأكبر منها، وأكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإقليمية أن الزيارة ستتم "بعد الظهر".

وواجهت ألمانيا الغربية آثار جسيمة جراء هذا الفيضان الذي ضرب بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا أيضا، ما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل في المياه الموحلة.

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وضرب أسوأ فيضان ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن الألمانيتين، حيث جرفت المياه المباني والسيارات، فيما لقي العشرات من الناس حتفهم.

كما انهارت شبكات الهاتف المحمول في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات.

وتعتبر حصيلة الوفيات في ألمانيا، هي الأعلى من أي كارثة طبيعية في البلاد، منذ فيضان بحر الشمال في 1962، الذي أودى بحياة نحو 340 شخصا.

المانيا ميركل الفيضانات فيضان ألمانيا بلجيكا

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