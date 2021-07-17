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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين صبري وأحمد
ياسمين صبري وأحمد العوضي

طلب الفنان أحمد العوضي، الدعاء؛ من أجل زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، في أثناء دخولها غرفة العمليات، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب احمد العوضي: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين ... هي في العمليات ومحتاجه دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء  اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها".

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين له بالدعاء بالشفاء العاجل من اجل ياسمين عبد العزيز، ولم يعلن العوضي عن سبب مرض ياسمين عبد العزيز او دخولها الي المستشفي.

 

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في الايام الماضية، بعد انتشار أخبار حول قيام الفنانة ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها، الأمر الذي دفع زوجها الفنان أحمد العوضي للرد منفعلًا على تلك الأخبار بالتكذيب، وتوجيه عبارات لاذعة لمروجيها.

 

وبتتبع مصدر هذه الأخبار، تبين أنها صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم «‏حقوق المرأة - Women's rights‏» تم تدشينها يوم 7 من شهر يوليو الجاري، وبعدها بيوم واحد فقط تم الترويج لخبر قيام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها الفلبينية، ما يؤكد أن الصفحة تم تدشينها من أجل هذا الغرض.

 

وبالنظر إلى أصل الخبر المروج له، تبين أنه بلاغ مقدم منذ عام 2012، يرصد شكوى مزعومة من سيدة فلبينية (تعمل خادمة) اتهمت ياسمين عبد العزيز بضربها وتعذيبها هي ورفيقتها الخادمة الأخرى.

 

 

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في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

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