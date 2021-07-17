شاهد.. أجواء مباراة نهائي أفريقيا على القهاوي .. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" أجواء تجمعات جماهير نادي الأهلي على القهاوي من أجل متابعة مباراة نهائي إفريقيا بين النادي الأهلي مع كايزر تشيفز.

وحرص جماهير نادي الأهلي علي التجمع أمام القهاوي لمتابعة المباراة منذ انطلاق صفارة الشوط الأول في تمام الساعة التاسعة مساءً.

15 دقيقة

ومرت 15 دقيقة من عمر المباراة بين فريقي الأهلي وكايز تشيفز بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ، على ملعب محمد الخامس فى نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وبدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام الضغط من لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول ليمررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي بنتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .